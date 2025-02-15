Telefon Modeline Göre Komşu Seçenden Cardi B’nin İlginç Tarzına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Telefon Modeline Göre Komşu Seçenden Cardi B’nin İlginç Tarzına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en güzel günü geldi çattı. Biz her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. X kullanıcıları, Sevgililer Günü'nün ardından bugün yine formundaydı. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 💃
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Başlayalım 🙌
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Haberi defalarca okudum, çok tatlı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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