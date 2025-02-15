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Telefon Modeline Göre Komşu Seçenden Cardi B’nin İlginç Tarzına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Telefon Modeline Göre Komşu Seçenden Cardi B’nin İlginç Tarzına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2025 - 20:39

Haftanın en güzel günü geldi çattı. Biz her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. X kullanıcıları, Sevgililer Günü'nün ardından bugün yine formundaydı. Bakalım bugün kimler yazdıklarıyla güldürmüş, kimlerin tweetleri  viral olmuş. 

Keyifli okumalar 💃

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Başlayalım 🙌

Başlayalım 🙌
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Haberi defalarca okudum, çok tatlı.

Haberi defalarca okudum, çok tatlı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Cardi B olduğunu okumadan önce herhangi bir TikTok canlı yayını sandım.

Çikolataları alanlar da bir tweet atsa ya

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Fiyat bıçak gibi saplanıyor

Fiyat bıçak gibi saplanıyor
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu aile şimdi nerede, ne yapıyor?

Bu aile şimdi nerede, ne yapıyor?
twitter.com

Umut işte...

Umut işte...
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Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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