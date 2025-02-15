Nasıl Yayılabildi? İki Yabancı İçerik Üreticisi Turabi'nin Şarkısıyla Dans Ettikleri Bir Video Çekti

Kaynak: https://www.tiktok.com/@freyajonsson/...
Survivor'da yarıştığı dönemde gündemden düşmeyen Turabi Çamkıran son günlerde bambaşka bir konu ile gündemde bildiğiniz üzere . Bel altı sözlerle dolu İngilizce türküsü ile herkesi şaşırtan Turabi'nin şarkıcılık hevesi kısa sürdü ve şarkısına erişim engeli getirildi. Fakat bu Turabi'yi durdurmaya yetmedi ve şarkısının sözlerini değiştirerek yeniden ortaya çıktı. Fakat Turabi'nin bu hamlesi de işe yaramadı ve halkımız kendisini Yunanistan'a itelemeye çalıştı.
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Biz şarkıya erişim engeli geldi derken iki yabancı içerik üreticisinden Turabi'nin şarkısıyla dans ettikleri bir video geldi.
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Elbette şarkının yayıldığını gören sosyal medya kullanıcıları hızlı davranıp yorumları Yunanistan bayrakları ile donattı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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