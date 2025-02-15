Nasıl Yayılabildi? İki Yabancı İçerik Üreticisi Turabi'nin Şarkısıyla Dans Ettikleri Bir Video Çekti

Survivor'da yarıştığı dönemde gündemden düşmeyen Turabi Çamkıran son günlerde bambaşka bir konu ile gündemde bildiğiniz üzere . Bel altı sözlerle dolu İngilizce türküsü ile herkesi şaşırtan Turabi'nin şarkıcılık hevesi kısa sürdü ve şarkısına erişim engeli getirildi. Fakat bu Turabi'yi durdurmaya yetmedi ve şarkısının sözlerini değiştirerek yeniden ortaya çıktı. Fakat Turabi'nin bu hamlesi de işe yaramadı ve halkımız kendisini Yunanistan'a itelemeye çalıştı.