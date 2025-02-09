Psikiyatrist Alper Hasanoğlu'nun Köylüler ve Şehirlilerin Cinsel Yaşam Hakkında Yaptığı İlginç Karşılaştırma

Elbette şehir yaşamı ve köy yaşamı farklı dinamiklere sahip. Bu iki yaşam tarzı, birbirinden oldukça farklı özellikler ve yaşam ritimleri sunuyor. Şehir hayatı, hızlı tempolu ve sürekli değişen bir yapıya sahipken, köy hayatı daha sakin, doğa ile iç içe ve geleneksel bir yaşam biçimini temsil ediyor. Çoğu insan bu iki yaşamı farklı açılardan değerlendirerek kendine en uygun olanı bulmaya çalışıyor. Psikiyatrist Alper Hasanoğlu ise konuyu bambaşka bir açıdan ele aldı.