Psikiyatrist Alper Hasanoğlu'nun Köylüler ve Şehirlilerin Cinsel Yaşam Hakkında Yaptığı İlginç Karşılaştırma

Elbette şehir yaşamı ve köy yaşamı farklı dinamiklere sahip. Bu iki yaşam tarzı, birbirinden oldukça farklı özellikler ve yaşam ritimleri sunuyor. Şehir hayatı, hızlı tempolu ve sürekli değişen bir yapıya sahipken, köy hayatı daha sakin, doğa ile iç içe ve geleneksel bir yaşam biçimini temsil ediyor. Çoğu insan bu iki yaşamı farklı açılardan değerlendirerek kendine en uygun olanı bulmaya çalışıyor. Psikiyatrist Alper Hasanoğlu ise konuyu bambaşka bir açıdan ele aldı.
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Alper Hasanoğlu, köyde yaşayan insanların yaşadığı cinsel ilişkiyi şehirde yaşayan entellektüel insanların yaşayamadığını söyledi.
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Eğitim düzeyi arttıkça cinsel fonksiyon bozukluklarının arttığını söyleyen Hasanoğlu'nun yaptığı karşılaştırma sosyal medyada viral oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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