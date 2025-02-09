Bazı Soruları Biz de Soruyoruz: Yabancılar Google'da Türkler Hakkında En Çok Ne Aratıyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFYLcm...
Google'da yabancıların Türklerle ilgili en çok neyi merak ettiklerini hiç merak ettiniz mi? Bu, farklı kültürlerin birbirlerini daha iyi anlamak için hangi soruları sorduğunu gösteren ilginç bir pencere açıyor. Bu bilgi, Türkiye'nin küresel imajını ve dünya genelindeki algısını daha iyi anlamamızı sağlıyor. Bu nedenle, Google'da yabancıların Türkler hakkında en çok neyi arattığını bilmek, Türkiye'nin dünya sahnesindeki konumunu daha iyi anlamak için önemli.
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'genctg' isimli sosyal medya hesabında, yabancıların Türkler hakkında ne arattığı ile ilgili bir video paylaşıldı.
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Soruların soruların, geçmişte Türkiye hakkında merak edilenlerle epey farklı olması şaşırttı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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