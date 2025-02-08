Qoqsik İsimli Rus Yayıncı Sırbistan Tatili Sırasında Bir Türk Tarafından Tacize Uğradığı Anları Paylaştı

Taciz meselesi, 21. yüzyılda hala üzerine konuşmak zorunda olduğumuz bir mesele. Taciz, ne yazık ki birçok ülkede hala çözülemeyen ve üzerinde durulması gereken bir konu. Taciz, toplumun genelini etkileyen ve huzursuzluk yaratan bir sorundur. Bu konuda daha fazla bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmakta olsa da, bu konuda net adımlar atılmış değil.
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Qoqsık isimli Rus yayıncı, çekim yaptığı sıradan bir Türk'ün tacizine uğradı.
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Viral olan o anlar "Qoqsık Sırbistan'da Türk erkeğiyle tanıştı, yeniden" notuyla paylaşıldı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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