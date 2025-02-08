Qoqsik İsimli Rus Yayıncı Sırbistan Tatili Sırasında Bir Türk Tarafından Tacize Uğradığı Anları Paylaştı

Taciz meselesi, 21. yüzyılda hala üzerine konuşmak zorunda olduğumuz bir mesele. Taciz, ne yazık ki birçok ülkede hala çözülemeyen ve üzerinde durulması gereken bir konu. Taciz, toplumun genelini etkileyen ve huzursuzluk yaratan bir sorundur. Bu konuda daha fazla bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerine ihtiyaç duyulmakta olsa da, bu konuda net adımlar atılmış değil.