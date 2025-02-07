Evsiz Bir Kadınla Video Çekmek İsteyen İçerik Üreticisi Kadının "Yoğun İlgisi" Karşısında Rahatsız Oldu

Amerika'da pek çok evsiz yaşıyor bildiğiniz üzere. . Hatta bazı bölgelerde, adeta evsizlerin yaşam alanı haline gelmiş durumda. Birçok insan, bu durumun çözülmesi gerektiğini düşünüyor ve bu konuda çeşitli çözüm önerileri sunuyor. Ancak, bu durumun çözümü konusunda henüz net bir adım atılmış değil. Çünkü bu pek çoğu için bir zorunluluk değil, tercih.