Evsiz Bir Kadınla Video Çekmek İsteyen İçerik Üreticisi Kadının "Yoğun İlgisi" Karşısında Rahatsız Oldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFgW3J...
Amerika'da pek çok evsiz yaşıyor bildiğiniz üzere. . Hatta bazı bölgelerde, adeta evsizlerin yaşam alanı haline gelmiş durumda. Birçok insan, bu durumun çözülmesi gerektiğini düşünüyor ve bu konuda çeşitli çözüm önerileri sunuyor. Ancak, bu durumun çözümü konusunda henüz net bir adım atılmış değil. Çünkü bu pek çoğu için bir zorunluluk değil, tercih.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir içerik üreticisi, sokakta uyuyan evsiz bir kadınla video çekmek istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat bir anda kadının beklenmedik hareketleriyle karşılaşında neye uğradığını şaşırdı.
İşte o anlar;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın