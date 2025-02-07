Esenyurt'ta Her Gün Simit Tepsisiyle Bayılma Numarası Yapan Adamın Yalanını Bir Vatandaş Ortaya Çıkardı

Dolandırıcıların sokaklarda sergiledikleri çeşitli hileler, her birimize akıl tutulması yaşatıyor. İnsanların duygusal yönlerini hedef alarak, vicdanlarını manipüle ettikleri yöntemler asla sınır tanımıyor. Kendilerini masum ya da mağdur olarak göstererek insanların güvenini kazanmayı başarıyorlar. Ancak bu durum, insanların iyi niyetlerini suistimal etme biçimine dönüşüyor. Dolandırıcılık, sadece maddi kayıplara neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda insanların birbirine olan güvenini de sarsıyor.