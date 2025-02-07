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Esenyurt'ta Her Gün Simit Tepsisiyle Bayılma Numarası Yapan Adamın Yalanını Bir Vatandaş Ortaya Çıkardı

Esenyurt'ta Her Gün Simit Tepsisiyle Bayılma Numarası Yapan Adamın Yalanını Bir Vatandaş Ortaya Çıkardı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.02.2025 - 19:19

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Dolandırıcıların sokaklarda sergiledikleri çeşitli hileler, her birimize akıl tutulması yaşatıyor. İnsanların duygusal yönlerini hedef alarak, vicdanlarını manipüle ettikleri yöntemler asla sınır tanımıyor. Kendilerini masum ya da mağdur olarak göstererek insanların güvenini kazanmayı başarıyorlar. Ancak bu durum, insanların iyi niyetlerini suistimal etme biçimine dönüşüyor. Dolandırıcılık, sadece maddi kayıplara neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda insanların birbirine olan güvenini de sarsıyor.

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Bir vatandaş, Esenyurt'ta simit tepsisiyle bayılma numarası yapan bir şahsın yalanını ortaya çıkardı.

Bir vatandaş, Esenyurt'ta simit tepsisiyle bayılma numarası yapan bir şahsın yalanını ortaya çıkardı.

Videoyu çeken kişinin tam olarak söylediği gibi bayılma numarası yapan şahsın o anlarına, daha önce şahitlik edenlerden de yorumlar geldi.

Videoyu çeken kişinin tam olarak söylediği gibi bayılma numarası yapan şahsın o anlarına, daha önce şahitlik edenlerden de yorumlar geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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