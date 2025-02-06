Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Sokak Röportajlarında Söylenen Akılalmaz Fiyatların Sırrını Çözdü

Sokak röportajlarında, gurbetçilerin söyledikleri sözler sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. Özellikle ekonomi konusunda yaptıkları akılalmaz açıklamalar herkesi duruma uğratıyor. Elbette yurt dışında yaşamla ilgili bir fikri olmayanlar için söyledikleri mantıklı gelebiliyor. Son dönemde, sokak röportajlarındaki bu akıl tutulması yaşatan açıklamalara, içerik üreticiliği yapan gurbetçilerden yanıt gelmeye başladı. Onlardan biri de 'hikaye_ soylebasliyor' isimli içerik üreticisi.