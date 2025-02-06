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Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Sokak Röportajlarında Söylenen Akılalmaz Fiyatların Sırrını Çözdü

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Sokak Röportajlarında Söylenen Akılalmaz Fiyatların Sırrını Çözdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.02.2025 - 21:02

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Sokak röportajlarında, gurbetçilerin söyledikleri sözler sık sık gündem oluyor bildiğiniz üzere. Özellikle ekonomi konusunda yaptıkları akılalmaz açıklamalar herkesi duruma uğratıyor. Elbette yurt dışında yaşamla ilgili bir fikri olmayanlar için söyledikleri mantıklı gelebiliyor. Son dönemde, sokak röportajlarındaki bu akıl tutulması yaşatan açıklamalara, içerik üreticiliği yapan gurbetçilerden yanıt gelmeye başladı. Onlardan biri de 'hikaye_ soylebasliyor' isimli içerik üreticisi.

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Aytaç Sevim, bir sokak röportajında etin kilosunun 400 Euro olduğunu söyleyen adama yanıt verdi.

Aytaç Sevim, bir sokak röportajında etin kilosunun 400 Euro olduğunu söyleyen adama yanıt verdi.

"Bunun başka bir açıklaması olamaz" diyerek bu açıklamanın nasıl yapılmış olabileceğine dair mantık yürüten Sevim, izleyenleri güldürdü.

"Bunun başka bir açıklaması olamaz" diyerek bu açıklamanın nasıl yapılmış olabileceğine dair mantık yürüten Sevim, izleyenleri güldürdü.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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