Bir İçerik Üreticisi "Almanya'ya Yeni Gidenlerin Hevesini Kıran Eski Gurbetçi" Tiplemesiyle Sinirleri Bozdu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDe_o0...
Almanya'ya yeni gidenler ve eskiden beri orada yaşayan Türkler arasında garip bir rekabet var bildiğiniz üzere. Ekonomideki kötü gidişat sebebiyle pek çok kişi, yurt dışı çalışma imlanlarını değerlendirmeye başladı. Pek çoğunun ilk durağı da Almanya oldu. Fakat bu, uzun yıllar önce Almanya'ya yerleşmiş olan Türkler tarafından pek hoş karşılanmadı. Eskiden beri orada yaşayanlar Almanya'da yaşamın çok zor olduğunu, oraya göç etmenin anlamsız olduğunu iddia ederken, yeni gidenler ise Almanya'da yaşamanın kesinlikle çok rahat olduğunu savunuyor ve Almanya'da yaşamaktan memnun olmayanların neden ülkeye geri dönmediğini sorguluyor haliyle.
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'armii.tv' isimli bir içerik üreticisi, "Almaya'ya göç etmiş insanların hevesinin içine eden o tip" videosuyla pek çok kişinin yaşadığı bir duruma tiye aldı.
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Özellikle Almanya'ya yeni göç edenlerin sinirini bozan videodaki o tipleme pek çok kişiye tanıdık geldi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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