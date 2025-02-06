Bir İçerik Üreticisi "Almanya'ya Yeni Gidenlerin Hevesini Kıran Eski Gurbetçi" Tiplemesiyle Sinirleri Bozdu

Almanya'ya yeni gidenler ve eskiden beri orada yaşayan Türkler arasında garip bir rekabet var bildiğiniz üzere. Ekonomideki kötü gidişat sebebiyle pek çok kişi, yurt dışı çalışma imlanlarını değerlendirmeye başladı. Pek çoğunun ilk durağı da Almanya oldu. Fakat bu, uzun yıllar önce Almanya'ya yerleşmiş olan Türkler tarafından pek hoş karşılanmadı. Eskiden beri orada yaşayanlar Almanya'da yaşamın çok zor olduğunu, oraya göç etmenin anlamsız olduğunu iddia ederken, yeni gidenler ise Almanya'da yaşamanın kesinlikle çok rahat olduğunu savunuyor ve Almanya'da yaşamaktan memnun olmayanların neden ülkeye geri dönmediğini sorguluyor haliyle.