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Neler Yaşamışız... Bir İçerik Üreticisi Ocak Ayında Yaşadıklarımızı Bir Dakikada Özetledi

Neler Yaşamışız... Bir İçerik Üreticisi Ocak Ayında Yaşadıklarımızı Bir Dakikada Özetledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.02.2025 - 10:05

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde, zamanın hızla akışını hissetmek kaçınılmaz. Diğer ülkelerin bir yıl boyunca tecrübe ettiği olayları, biz bir ay içerisinde deneyimliyoruz. Gündemimiz her zaman yoğun ve hızlı bir şekilde değişiyor. Bu durum, yaşamın hızını ve yoğunluğunu belirgin bir şekilde artırıyor. Bu hızlı değişim ve yoğunluk, ülkemizin dinamik ve canlı yapısının bir yansımasıdır. Her ne kadar bu durum zaman zaman zorlayıcı olsa da, bir süre sonra hepimiz için normalleşmeye başlıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DFhqzzgOrEy/
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Sosyal medyada uzun uzun anlatılan hikayeleri özetlemesiyle bilinen 'uzatmabirader' isimli sosyal medya kullanıcısı Ocak ayını da bir dakikada özetledi.

Sosyal medyada uzun uzun anlatılan hikayeleri özetlemesiyle bilinen 'uzatmabirader' isimli sosyal medya kullanıcısı Ocak ayını da bir dakikada özetledi.

Yaşadığımız tüm olayları peş peşe görünce, yaşanılanları ne kadar çabuk unuttuğumuzu bir kere daha hatırladık.

Yaşadığımız tüm olayları peş peşe görünce, yaşanılanları ne kadar çabuk unuttuğumuzu bir kere daha hatırladık.

İşte o özet;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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