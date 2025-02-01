Hep Birlikte Havladılar: Lvbel C5'in Çok Konuşulan Şarkısını Sahnede Söylediği Sırada İlginç Anlar Yaşandı

Lvbel C5 yeni çıkardığı şarkısıyla ülkenin gündemine oturdu bildiğiniz üzere. Bir bölümünde havladığı şarkıya hem dinleyicilerden hem de ünlü isimlerden pek çok eleştiri geldi. Hatta İrem Derici, şarkıya çektiği bir video ile tepki göstermişti. Fakat şarkı Spotify'ın 'En İyi 50' listesinin ilk sırasında yerini aldı. Şarkıyı Cimer'e şikayet edenler bile oldu.
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Tüm bunların ardından Lvbel C5 şarkıyı konserinde seslendirince garip anlar yaşandı.
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Şarkıya eşlik etmek isteyen dinleyiciler hep bir ağızdan havlayınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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