Hep Birlikte Havladılar: Lvbel C5'in Çok Konuşulan Şarkısını Sahnede Söylediği Sırada İlginç Anlar Yaşandı

Lvbel C5 yeni çıkardığı şarkısıyla ülkenin gündemine oturdu bildiğiniz üzere. Bir bölümünde havladığı şarkıya hem dinleyicilerden hem de ünlü isimlerden pek çok eleştiri geldi. Hatta İrem Derici, şarkıya çektiği bir video ile tepki göstermişti. Fakat şarkı Spotify'ın 'En İyi 50' listesinin ilk sırasında yerini aldı. Şarkıyı Cimer'e şikayet edenler bile oldu.