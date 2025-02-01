Türkiye'de Saç Ektirmeye Gelen Bir Adam Saç Ekimiyle Birlikte Aldığı Diğer Hizmetleri Paylaştı

Ülkemiz, saç ekimi konusunda dünya çapında bir üne sahip. Farklı coğrafyalardan gelen birçok kişi, bu hizmeti almak için Türkiye'yi tercih ediyor. Bu alandaki başarımız, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada tanınmış bir gerçek. Saç ekimi konusunda uzmanlaşmış ekiplerimiz bunu bir sağlık turizmi hizmetine dönüştürdü. Yurt dışından saç ekimi için gelenler özel araçlar, konforlu oteller, lezzetli yiyecekler gibi yan hizmetlerden yararlanıyor hem de istedikleri operasyonu yaptırabiliyorlar.
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Ülkemize saç ekimi için gelen bir adam tüm süreci paylaştı.
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Resmen VIP hizmet alan adamın videosu, özellikle Türkiye'deki izleyicileri şoke etti.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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