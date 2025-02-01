Türkiye'de Saç Ektirmeye Gelen Bir Adam Saç Ekimiyle Birlikte Aldığı Diğer Hizmetleri Paylaştı

Ülkemiz, saç ekimi konusunda dünya çapında bir üne sahip. Farklı coğrafyalardan gelen birçok kişi, bu hizmeti almak için Türkiye'yi tercih ediyor. Bu alandaki başarımız, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada tanınmış bir gerçek. Saç ekimi konusunda uzmanlaşmış ekiplerimiz bunu bir sağlık turizmi hizmetine dönüştürdü. Yurt dışından saç ekimi için gelenler özel araçlar, konforlu oteller, lezzetli yiyecekler gibi yan hizmetlerden yararlanıyor hem de istedikleri operasyonu yaptırabiliyorlar.