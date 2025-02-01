onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye'de Saç Ektirmeye Gelen Bir Adam Saç Ekimiyle Birlikte Aldığı Diğer Hizmetleri Paylaştı

Türkiye'de Saç Ektirmeye Gelen Bir Adam Saç Ekimiyle Birlikte Aldığı Diğer Hizmetleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.02.2025 - 16:14

İçerik Devam Ediyor

Ülkemiz, saç ekimi konusunda dünya çapında bir üne sahip. Farklı coğrafyalardan gelen birçok kişi, bu hizmeti almak için Türkiye'yi tercih ediyor. Bu alandaki başarımız, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada tanınmış bir gerçek. Saç ekimi konusunda uzmanlaşmış ekiplerimiz bunu bir sağlık turizmi hizmetine dönüştürdü. Yurt dışından saç ekimi için gelenler özel araçlar, konforlu oteller, lezzetli yiyecekler gibi yan hizmetlerden yararlanıyor hem de istedikleri operasyonu yaptırabiliyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ülkemize saç ekimi için gelen bir adam tüm süreci paylaştı.

Ülkemize saç ekimi için gelen bir adam tüm süreci paylaştı.

Resmen VIP hizmet alan adamın videosu, özellikle Türkiye'deki izleyicileri şoke etti.

Resmen VIP hizmet alan adamın videosu, özellikle Türkiye'deki izleyicileri şoke etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın