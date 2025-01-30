Almanya'da Bir Genç Sinemadan Tatlıya Türkiye'deki ve Almanya'daki Öğrencilerin Bir Gününü Karşılaştırdı

Ülkemizdeki ekonomik koşullar, 7'den 70'e herkesi derinden etkilemekte. Bu durumun en büyük mağdurları ise kuşkusuz öğrenciler oluyor. Onlar, bu zorlu süreçte eğitim hayatlarına devam etmeye çalışırken bir yandan da ekonomik zorluklarla baş etmek zorunda kalıyorlar. Bu durum, hem onların eğitim kalitesini hem de yaşam standartlarını olumsuz yönde etkiliyor.