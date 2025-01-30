Almanya'da Bir Genç Sinemadan Tatlıya Türkiye'deki ve Almanya'daki Öğrencilerin Bir Gününü Karşılaştırdı

Ülkemizdeki ekonomik koşullar, 7'den 70'e herkesi derinden etkilemekte. Bu durumun en büyük mağdurları ise kuşkusuz öğrenciler oluyor. Onlar, bu zorlu süreçte eğitim hayatlarına devam etmeye çalışırken bir yandan da ekonomik zorluklarla baş etmek zorunda kalıyorlar. Bu durum, hem onların eğitim kalitesini hem de yaşam standartlarını olumsuz yönde etkiliyor.
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Almanya'da yaşayan bir genç, Türkiye'de bir öğrencinin günün tadını çıkartması için gereken ücretin 1440 TL olduğu haberini görünce, aynı etkinlikleri Almanya'da gerçekleştirdi.
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Sinemadan tatlıya kadar her detayı karşılaştıran gencin ulaştığı sonuç, uzun uzun düşündürdü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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