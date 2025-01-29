Coğrafya Kader midir? Avrupa'da ve Türkiye'de İş Çıkışı İnsanların Durumu Karşılaştırıldı

Türkiye'deki işçiler, uzun çalışma süreleri ve zorlu iş şartlarıyla karşı karşıya kaldıklarında hayatlarındaki zorluklar artıyor. Üstelik, maaşların düşük olması, motivasyon eksikliğine yol açıyor. Bu durum, çalışanların hem iş performansını hem de genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Çalışanların mutluluğu ve motivasyonu, hem iş yerleri için hem de genel ekonomi için büyük önem taşıyor. Fakat bu sorun, yeni asgari ücret ile birlikte daha da çıkmaza girdi.