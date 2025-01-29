Coğrafya Kader midir? Avrupa'da ve Türkiye'de İş Çıkışı İnsanların Durumu Karşılaştırıldı

Türkiye'deki işçiler, uzun çalışma süreleri ve zorlu iş şartlarıyla karşı karşıya kaldıklarında hayatlarındaki zorluklar artıyor. Üstelik, maaşların düşük olması, motivasyon eksikliğine yol açıyor. Bu durum, çalışanların hem iş performansını hem de genel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Çalışanların mutluluğu ve motivasyonu, hem iş yerleri için hem de genel ekonomi için büyük önem taşıyor. Fakat bu sorun, yeni asgari ücret ile birlikte daha da çıkmaza girdi.
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Avrupa'da ve ülkemizde iş çıkışı insanların durumları karşılaştırıldı.
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Avrupa'da insanlar sosyalleşirken, Türkiye'de metroda yorgunluktan uyuyakalan insanların görüntüleri pek çok şeyi sorgulattı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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