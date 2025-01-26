2 Saatlik Asgari Ücretle Türkiye'de ve Dünyanın Farklı Ülkelerinde Neler Satın Alınabiliyor?

Yeni yılın en çok beklenen haberi bildiğiniz üzere yeni asgari ücretti. Asgari ücrete %30 zam yapılarak 22.104,67 olarak belirlendi. Yeni asgari ücret kimseyi memnun etmese de geri adım atılmadı ve ek bir zam yapılmadı. Birkaç gün sonra milyonlarca çalışan yeni asgari ücret üzerinden belirlenen maaşlarını alacak. Peki dünyanın diğer ülkelerinde durumlar ne?