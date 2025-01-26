2 Saatlik Asgari Ücretle Türkiye'de ve Dünyanın Farklı Ülkelerinde Neler Satın Alınabiliyor?

Yeni yılın en çok beklenen haberi bildiğiniz üzere yeni asgari ücretti. Asgari ücrete %30 zam yapılarak 22.104,67 olarak belirlendi. Yeni asgari ücret kimseyi memnun etmese de geri adım atılmadı ve ek bir zam yapılmadı. Birkaç gün sonra milyonlarca çalışan yeni asgari ücret üzerinden belirlenen maaşlarını alacak. Peki dünyanın diğer ülkelerinde durumlar ne?
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Mert Genco isimli içerik üreticisi, 4 farklı ülkenin 2 saatlik asgari ücreti ile satın alınabilecek şeyleri karşılaştırdı.
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Ortaya çıkan dev fark, özellikle asgari ücretle çalışanları pek çok şey üzerine uzun uzun düşündürdü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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