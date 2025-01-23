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Tüm Etleri Gösterdi: "Almanya'da Etin Kilosu 25 Euro" Diyen Gurbetçilere Yine Bir Gurbetçiden Cevap Geldi

Tüm Etleri Gösterdi: "Almanya'da Etin Kilosu 25 Euro" Diyen Gurbetçilere Yine Bir Gurbetçiden Cevap Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.01.2025 - 22:29

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Bildiğiniz üzere Almanya'da yaşayan gurbetçilerin oradaki fiyatlar, yaşam tarzı ve iş koşulları ile ilgili şikayet ettiklerini sıkça duyuyoruz. Fakat bütün şikayetlerine rağmen hiçbiri geri dönmek istemiyor. Fakat Almanya'ya seyahat eden pek çok kişi durumun pek de gurbetçilerin anlattığı gibi olmadığını kısa sürede fark edebiliyor. Özellikle fiyatlar konusunda verdikleri uç örnekler pek çok kişiyi şoke ediyor. 'almanyadan_erhan' isimli sosyal medya kullanıcısı, gurbetçi yalanlarını açığa çıkarmayı kendine görev edindi ve bu konuda pek çok video çekti.

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Erhan Aksoy'un hedefinde bu sefer, bir sokak röportajında etin kilosunun 25 Euro olduğunu söyleyen aile vardı.

Erhan Aksoy'un hedefinde bu sefer, bir sokak röportajında etin kilosunun 25 Euro olduğunu söyleyen aile vardı.

Fiyatları doğrudan yerinde gösteren Erhan Aksoy, bir yalanı daha çürütmüş oldu.

Fiyatları doğrudan yerinde gösteren Erhan Aksoy, bir yalanı daha çürütmüş oldu.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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