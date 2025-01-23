Tüm Etleri Gösterdi: "Almanya'da Etin Kilosu 25 Euro" Diyen Gurbetçilere Yine Bir Gurbetçiden Cevap Geldi

Bildiğiniz üzere Almanya'da yaşayan gurbetçilerin oradaki fiyatlar, yaşam tarzı ve iş koşulları ile ilgili şikayet ettiklerini sıkça duyuyoruz. Fakat bütün şikayetlerine rağmen hiçbiri geri dönmek istemiyor. Fakat Almanya'ya seyahat eden pek çok kişi durumun pek de gurbetçilerin anlattığı gibi olmadığını kısa sürede fark edebiliyor. Özellikle fiyatlar konusunda verdikleri uç örnekler pek çok kişiyi şoke ediyor. 'almanyadan_erhan' isimli sosyal medya kullanıcısı, gurbetçi yalanlarını açığa çıkarmayı kendine görev edindi ve bu konuda pek çok video çekti.