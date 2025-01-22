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Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Tek Bir Şömine İçin Her Yıl Tekrar Tekrar Yapılan Denetimleri Anlattı

Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Tek Bir Şömine İçin Her Yıl Tekrar Tekrar Yapılan Denetimleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.01.2025 - 23:47

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Bolu'da yaşanan yangın faciası 'İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?' sorusunu akıllara getirdi. Ara tatili değerlendirmek isteyen insanlar, binlerce lira verdikleri bir otelde hayatlarını kaybetti. Ortaya ise pek çok ihmal ve denetimsizlik haberi çıktı. Bu durum yürekleri bir kere daha yaktı. Pek çok kişi Los Angeles'ta tüm şehir yanmasına rağmen hayatını kaybedenlerin sayısının tek bir otelde kaybettiğimiz canlardan daha az olması üzerine, başka ülkelerde bu konuda alınan önlemleri sorgulamaya başladı.

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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, Almanya'da neden böyle olayların yaşanmadığını, kendi deneyimi üzerinden anlattı.

Almanya'da yaşayan bir gurbetçi, Almanya'da neden böyle olayların yaşanmadığını, kendi deneyimi üzerinden anlattı.

Sadece bir şömine yakmak istediği için her sene yapılan denetimleri sıralayan adam, izleyenlere pek çok şeyi sorgulattı.

Sadece bir şömine yakmak istediği için her sene yapılan denetimleri sıralayan adam, izleyenlere pek çok şeyi sorgulattı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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