Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Tek Bir Şömine İçin Her Yıl Tekrar Tekrar Yapılan Denetimleri Anlattı

Bolu'da yaşanan yangın faciası 'İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?' sorusunu akıllara getirdi. Ara tatili değerlendirmek isteyen insanlar, binlerce lira verdikleri bir otelde hayatlarını kaybetti. Ortaya ise pek çok ihmal ve denetimsizlik haberi çıktı. Bu durum yürekleri bir kere daha yaktı. Pek çok kişi Los Angeles'ta tüm şehir yanmasına rağmen hayatını kaybedenlerin sayısının tek bir otelde kaybettiğimiz canlardan daha az olması üzerine, başka ülkelerde bu konuda alınan önlemleri sorgulamaya başladı.