Bir Mimar Alınacak Basit Önlemlerle Yangın Faciasının Önüne Geçmenin Aslında Ne Kadar Kolay Olduğunu Anlattı

Yeni yıla henüz girdiğimiz şu günlerde, yüreklerimizi yakan bir haber geldi. Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından ihmaller zinciri de ortaya çıktı. Tüm Türkiye'nin yüreğini yakan olaya tepki sesleri de yükseldi. Elbette yangının ardından pek çok kişi 'Neler yapılabilirdi?' meselesi üzerine düşünmeye başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mimar Mine Kavasoğulları, yangının çıkmaması, çıktıktan sonra büyümemesi, insanların binadan hızlıca tahliye edilebilmesi ve yangın ekiplerinin hızlıca müdahale edebilmesi için nelerin yapılabileceğini anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslında alınacak çok basit önlemlerle felaketin önüne geçilebileceği gerçeği, yürekleri bir kere daha dağladı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın