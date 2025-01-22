Bolu'daki Yangın Faciası Sonrası Erciyes'te Otel Reklamı Yapan Influncer Aslı Gürer İnsanlık Sorgulattı!
Bolu'daki Yangın Faciası Sonrası Erciyes'te Otel Reklamı Yapan Influncer Aslı Gürer İnsanlık Sorgulattı!
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de dün gece saatlerinde çıkan yangın tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattı. 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği acı olayla ilgili sayısız paylaşım yapıldı. Kimileri taziye mesajları ve tedbirsizlik iddialarına tepki yağdırırken arada şoke eden paylaşımlar da yapıldı.
Bu isimlerden bir tanesi de sosyal medyanın ünlü influencerlarından Aslı Gürer oldu. Yangın sırasında Erciyes'te kayakta olan Gürer otel reklamı yaparken yazdıklarıyla da vicdan sorgulattı!
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Bolu’daki en gözde tatil merkezlerinden biri olan Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de gece 03.30 saatlerinde çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sararak bir faciaya yol açmıştı.
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Sömestr tatili dolayısıyla doluluk oranının epey yüksek olduğu otelde ne yazık ki 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.
1 günlük yas ilan edilen korkunç olay sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düştü. Taziye mesajlarının yanı sıra ihmalsizlik iddialarına ağır tepkiler de yağıyor.
Onlarca kişinin yaralanıp birçok kişiyi de hayattan kopartan yangına yönelik dikkat çeken paylaşımlar da yapıldı. Bu paylaşımı yapanlardan biri de influencer Aslı Gürer oldu.
Ünlü fenomenin "@blogyagmuru3" hesabının paylaşımıyla vicdan sorgulatan bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Milyonlar faciaya yol açan yangının etkisindeyken Aslı Gürer'in Kayseri Erciyes'teki bir otelin reklamını yapması görenleri dumura uğrattı!
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Kendisi bir de "Hadi beraber hazırlanalım ⛷️✨" notuyla kayak kombinini paylaştı...
Aslı Gürer "Birazdan kaymaya gidiyorum benimkilerin yanına" notuyla birlikte "Dün gece yaşanan yangına hepimiz çok çok üzüldük. Çok acı :( Güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha umarım anlamışızdır" diyen Gürer daha sonra bu paylaşımları yaptı. 👇
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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