Bolu'daki Yangın Faciası Sonrası Erciyes'te Otel Reklamı Yapan Influncer Aslı Gürer İnsanlık Sorgulattı!

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de dün gece saatlerinde çıkan yangın tüm Türkiye'nin yüreğini sızlattı. 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği acı olayla ilgili sayısız paylaşım yapıldı. Kimileri taziye mesajları ve tedbirsizlik iddialarına tepki yağdırırken arada şoke eden paylaşımlar da yapıldı.

Bu isimlerden bir tanesi de sosyal medyanın ünlü influencerlarından Aslı Gürer oldu. Yangın sırasında Erciyes'te kayakta olan Gürer otel reklamı yaparken yazdıklarıyla da vicdan sorgulattı!