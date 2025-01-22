Adaşı Yangında 12. Kattan Atlayıp Ağır Şekilde Yararlanan Şevval Şahin'den Sitem Dolu Taziye Paylaşımı!
Adaşı Yangında 12. Kattan Atlayıp Ağır Şekilde Yararlanan Şevval Şahin'den Sitem Dolu Taziye Paylaşımı!
Türkiye dün tarihinin en acı günlerinden biri tanesini yaşadı ne yazık ki. Bolu Kartalkaya’da bulunan, Grand Kartal Otel’de başlayan yangın 10 saat sonra söndürebildi ancak 76 kişiyi de hayattan kopardı!
Kısa sürede bir faciaya dönüşen yangında ihmalsizlik iddiaları da yürek yaktı. Milyonlarca vatandaşın ayağa kalktığı olayda ünlüler de sessiz kalmadı. Yaralılar arasında 12’nci kattan atlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin de vardı. Manken Şevval Şahin, adaşının ağır şekilde yaralandığı yangın sonrası sitemli bir taziye mesajı paylaştı.
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Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel’de dün gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın tüm Türkiye'nin yüreğini dağladı. Yarıyıl tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilen otelde 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı.
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Gecelik fiyatı dudak uçuklatan oteldeki yangının ihmalsizlikler zinciri yüzünden bu kadar fazla can aldığı iddiaları ise yürekleri paramparça etti.
1 günlük milli yas ilan edilen otel yangında canını kurtarmak isteyenler bazı kişilerinin çarşafları birbirine bağlayıp pencereden indiği, bazılarının ise panik haliyle camdan atladığı ortaya çıktı.
Kat fark etmeksizin aşağı atlayalardan biri de 1,5 ay önce Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başlayan Şevval Şahin oldu. Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kızın atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu anlarda aldığı ortaya çıktı.
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Sosyal medyanın ayağa kalktığı olayda ünlü isimlerden de taziye mesajlarıyla beraber tepkiler de yağdı, yağmaya da devam ediyor!
Şu sıralar Phuket adasında olduğu bilinen manken Şevval Şahin de acı olaya kayıtsız kalmadı. Hem Türkçe hem İngilizce mesaj paylaşan Şahin, “Başımız sağ olsun… Çok üzgünüm. İnanılır gibi değil. Nasıl bir ihmal bu? Sabır ve şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.
"Ülkemde yaşanan bu trajedide hayatını kaybeden canlara en derin başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralanan ve etkilenenlere acil şifalar diliyorum… Allah yardımcınız olsun… Bu önlenebilirdi! Yazık”
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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