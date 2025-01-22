Adaşı Yangında 12. Kattan Atlayıp Ağır Şekilde Yararlanan Şevval Şahin'den Sitem Dolu Taziye Paylaşımı!

Türkiye dün tarihinin en acı günlerinden biri tanesini yaşadı ne yazık ki. Bolu Kartalkaya’da bulunan, Grand Kartal Otel’de başlayan yangın 10 saat sonra söndürebildi ancak 76 kişiyi de hayattan kopardı!

Kısa sürede bir faciaya dönüşen yangında ihmalsizlik iddiaları da yürek yaktı. Milyonlarca vatandaşın ayağa kalktığı olayda ünlüler de sessiz kalmadı. Yaralılar arasında 12’nci kattan atlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin de vardı. Manken Şevval Şahin, adaşının ağır şekilde yaralandığı yangın sonrası sitemli bir taziye mesajı paylaştı.