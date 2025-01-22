Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım Grand Otel Paylaşımıyla Yediği Lince Sessiz Kalmadı!
Hande Erçel'in Eniştesi Caner Yıldırım Grand Otel Paylaşımıyla Yediği Lince Sessiz Kalmadı!
Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Bolu'da acı yangının çıktığı Grand Otel hakkındaki hikayesi ve sözleri X'te tepkilerin odağı oldu. Kısa sürede büyüyen linçleme konusunda sessiz kalmaya Caner Yıldırım çok konuşulacak cevaplar vererek sert çıktı!
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Hande Erçel'in canı gibi sevdiği ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım'la nikah masasına oturmuştu. Kısa süre içinde sosyal medyanın en popüler çiftlerinden birine dönüşen ikili minik kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına alarak çekirdek ailelerini büyütmüştü.
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Paylaşımlarıya dikkat çeken Caner Yıldırım geçtiğimiz gün paylaştığı hikayeyle birilerinin gözüne battı. Bildiğiniz üzere dün Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de korkunç bir yangın çıktı.
Bu facia ne yazık ki 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanırken 1 gün süreyle milli yas ilan edildi.
Birçok ünlü isim, acı haberlerin geldiği yangının ardından taziye mesajları paylaşıp tepkilerini gösterirken bunlardan biri de Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım oldu. Yıldırım, yıllar önce yanan otele gittiğini belirtirken minik kızının eğlendiği anları paylaştı.
O anlarda bir de otelin yanan fotoğrafını paylaşarak acısını takipçileriyle paylaşmıştı.
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“Üç sene önce kalmıştık o otelde, çok da keyifliydi. Hayat gerçekten pamuk ipliğine bağlı” ifadelerine yer veren Yıldırım'ın hikayesi birileri tarafından epey tepki gördü.
Caner Yıldırım X'te linçlenmeye başlayan paylaşımını bir süre sonra silip yerine "Twitter'da birileri beni linçliyormuş" diyerek yeni bir açıklamayla birlikte bu paylaşımı yaptı. 👇
"Zaten sorun bu! Birileri gitmiş peş peşe paylaştığım storylerimden birini alıp sanki ben olaya yüzeysel yaklaşmışım da duyarsız bir insanmışım gibi göstermeye çalışılmış" diyerek yediği lince sessiz kalmayıp tepki gösterdi.
Caner Yıldırım'a tepki gösteren ve ünlü ismi savunan X kullanıcılarının paylaşımlarından birkaçını da burada görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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