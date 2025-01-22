Hakaret Edenlere Acımadı: Hadise Hem Ahmet Çakar'a Hem de Söylemezsem Olmaz'a Dava Açtı!
Hakaret Edenlere Acımadı: Hadise Hem Ahmet Çakar'a Hem de Söylemezsem Olmaz'a Dava Açtı!
Hadise attığı her adımla konuşulmaya devam ederken bir kesim tarafından da ağır eleştirilere maruz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcıya hakaretler yağdıran Ahmet Çakar'ın sözleri şoke etmişti.
Öte yandan Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'da Reza Zarrab’ın düğünü konusuyla Hadise'ye fena yüklenilmişti.
Yaşananlara kayıtsız kalmayan Hadise Ahmet Çakar ve magazin ekibine tazminat talebiyle iki ayrı dava açtı!
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Dillere pelesenk olan şarkıları, kimilerinin fazla iddialı bulduğu kostüm ve sahne şovlarıyla manşetlerden eksik olmayan Hadise, adım attığı oyunculuk kariyeri ve açıklamaları derken daha da çok konuşulur oldu.
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Hadise'nin çeşitli konularla bu denli öne çıkmasıysa birilerini de rahatsız etti. Örneğin Ahmet Çakar'ı! Bir spor yorumcusu olan Çakar, ünlü şarkıcının eski aşkı Sinan Akçıl hakkındaki sözleri sonrası magazin yorumculuğuna bürünmesi dikkatlerden kaçmamıştı.
Hadise'ye kafayı takan bir diğer tarafsa Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucuları!
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'ın düğünü üzerinden Hadise'ye birçok ithamda bulunan ekibin sözleri de birilerini kızdırmıştı.
Yaşananları affetmeyen Hadise kolları sıvadı! “Hadise terbiyesiz ve görgüsüz bir kadın” diyen Ahmet Çakar’a 50 bin TL’lik tazminat davası açan ünlü şarkıcı bununla da kalmadı.
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Reza Zarrab’ın Miami'deki düğünü üzerinden kişilik hakları ihlal edildiği öne süre Hadise bir de Beyaz TV ve “Söylemezsem Olmaz” programından Bilal Özbilge, Bilal Özcan, Pınar Eliçe, Didem Delen’den 50 bin TL tazminat talep etti.
Hadise'nin mahkemeye sunulan dilekçesindeki “Müvekkilimizin kişilik haklarına, özel hayatına tecavüz söz konusu. Bir pop star, sistematik olarak hakaret ve iftiraya maruz kalmaktadır” sözleri de dikkatlerden kaçmadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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