"Zır Cahilsin": Narin'in Anısına Sıfır Tolerans'ı Seslendiren Hadise'ye Ahmet Çakar'dan Ağır Hakaret!
"Zır Cahilsin": Narin'in Anısına Sıfır Tolerans'ı Seslendiren Hadise'ye Ahmet Çakar'dan Ağır Hakaret!
Spor yorumculuğunun yanı sıra kırdığı potlarla ve gündeme dair yaptığı yorumlarla da adından bahsettiren Ahmet Çakar yine ünlü bir isme yönelttiği sözlerle gündeme bomba gibi düştü! Wanda Nara ve Icardi aşkından tutun da Hadise ile Sinan Akçıl'ın yıllar önce yaşadığı ilişkiye kadar birçok magazin olayına tepkilerini esirgemeyen Ahmet Çakar ünlü şarkıcıya verip veriştidi.
Son olarak Sıfır Tolerans şarkısını Narin'e adamasıyla tepki çeken Hadise'yi yaşından görünüşüne kadar birçok konuda eleştiren ve 'cahil' şeklinde hitap eden Çakar'ın sözlerine gelin birlikte bakalım!
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Son zamanlarda gündeme magazin olaylarına verdiği büyük tepkilerle de düşen Ahmet Çakar'ın adını son olarak Wanda Nara ve Icardi aşkına yaptığı yorumla duymuştuk.
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Wanda Nara ve Icardi'nin çalkantılı aşk hayatındaki gelişmeleri duyunca futbolcunun Wanda'ya geri dönme ihtimalini sezen Ahmet Çakar söylediği uyarı niteliğindeki sözlerle gündeme düşmüştü.
Konuyla ilgili "Bak Icardi, bu kadını bir daha kabul edersen, bir daha kafa toplarında topa vuramazsın. Çünkü top patlar boynuzlara çarpınca." şeklinde konuşan Ahmet Çakar daha öncesinde de Hadise'ye çıkışmıştı.
Hadise'nin İbrahim Selim'in programında isimsiz şekilde yaptığı açıklamaların Sinan Akçıl'a olduğunu fark eden Ahmet Çakar şarkıcıya tepki göstermişti.
Bu konuda Sinan Akçıl'ın yanında olduğunu Hadise'ye karşı ekranlarda kullandığı ağır sözlerle belirten Çakar “Hadise terbiyesiz bir kadın. Hadise görgüsüz bir kadınmış." ifadeleriyle şarkıcının bu konuyu gün yüzüne çıkarmasını büyük eleştirmişti.
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Ahmet Çakar yine şarkıcıya yönelttiği ağır sözlerle gündeme geldi. "Hadise cahil bir kadın" ifadelerini kullanan Ahmet Çakar "Benim 'kezban' diye nitelendirdiğim, 40'lı yaşlarında bakımlı bir kadın." diyerek Sıfır Tolerans performansını eleştirdi.
Yılbaşı günü Sıfır Tolerans şarkısını seslendiren Hadise'yi "Zır cahil" olarak adlandıran Çakar, "Otur, ekonomi, coğrafya, genel kültür konuş muhtemelen orta 2 seviyesinde bir kız çocuğu seviyesinde bir kadın ortaya çıkar." dedi.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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