"Zır Cahilsin": Narin'in Anısına Sıfır Tolerans'ı Seslendiren Hadise'ye Ahmet Çakar'dan Ağır Hakaret!

Spor yorumculuğunun yanı sıra kırdığı potlarla ve gündeme dair yaptığı yorumlarla da adından bahsettiren Ahmet Çakar yine ünlü bir isme yönelttiği sözlerle gündeme bomba gibi düştü! Wanda Nara ve Icardi aşkından tutun da Hadise ile Sinan Akçıl'ın yıllar önce yaşadığı ilişkiye kadar birçok magazin olayına tepkilerini esirgemeyen Ahmet Çakar ünlü şarkıcıya verip veriştidi.

Son olarak Sıfır Tolerans şarkısını Narin'e adamasıyla tepki çeken Hadise'yi yaşından görünüşüne kadar birçok konuda eleştiren ve 'cahil' şeklinde hitap eden Çakar'ın sözlerine gelin birlikte bakalım!