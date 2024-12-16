Seneler Sonra Ayrılıkla İlgili Her Detayı Ortaya Döken Hadise'ye Ex Aşkı Sinan Akçıl'dan İmalı Cevap!

Geçtiğimiz gün İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, bölüm yayınlandığından beri gündemden düşmüyor! Birçok açıklaması olay olan Hadise'nin bu kadar çok sebep olan detay ise Sinan Akçıl detayı elbette! Denk gelen olmuştur, 2019-2010 yılları arasında Sinan Akçıl'la doludizgin bir aşk yaşayan Hadise, ne hikmetse İbrahim Selim'de tartışmalı ayrılığa dair tüm detayları ortaya dökmeye karar verdi. Ayrıldıkları günü anlatan Hadise'ye ex aşkı Sinan Akçıl'dan cevap gecikmedi.

İmalı bir yorumda bulunan Akçıl'ın kendini ortaya atışı, hikayede bahsedilen kişinin o olduğunu da direkt olarak kanıtlamış oldu!