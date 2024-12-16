Seneler Sonra Ayrılıkla İlgili Her Detayı Ortaya Döken Hadise'ye Ex Aşkı Sinan Akçıl'dan İmalı Cevap!
Seneler Sonra Ayrılıkla İlgili Her Detayı Ortaya Döken Hadise'ye Ex Aşkı Sinan Akçıl'dan İmalı Cevap!
Geçtiğimiz gün İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hadise, bölüm yayınlandığından beri gündemden düşmüyor! Birçok açıklaması olay olan Hadise'nin bu kadar çok sebep olan detay ise Sinan Akçıl detayı elbette! Denk gelen olmuştur, 2019-2010 yılları arasında Sinan Akçıl'la doludizgin bir aşk yaşayan Hadise, ne hikmetse İbrahim Selim'de tartışmalı ayrılığa dair tüm detayları ortaya dökmeye karar verdi. Ayrıldıkları günü anlatan Hadise'ye ex aşkı Sinan Akçıl'dan cevap gecikmedi.
İmalı bir yorumda bulunan Akçıl'ın kendini ortaya atışı, hikayede bahsedilen kişinin o olduğunu da direkt olarak kanıtlamış oldu!
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2019-2010 yıllarında Hadise ve Sinan Akçıl'ın yaşadığı deli fişek aşk büyük bir olaydı hatırlarsanız!
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Hadise, Akçıl'ın doğum tarihini koluna dövme yaptırırken; Akçıl, Hadise ile tanıştıkları 27 Aralık 2008 tarihini vücuduna kazımıştı. Sinan Akçıl büyük aşkın bitme sebebinin ablası Hülya Açıkgöz'ün ilişkiyi onaylamaması olduğunu iddia etse de döneme aldatma dedikodusu damga vurmuştu.
Üstünden çok yıllar geçti, Sinan Akçıl'ın da Hadise'nin de hayatına bambaşka isimler girdi, evlilikler ve boşanmalar yaşandı. Fakat ne hikmetse geçtiğimiz gün İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hadise, ayrılığa dair tüm detayları ortaya dökmeye karar verdi.
İsim vermese de kimden bahsettiği hemen anlaşılan Hadise, o kişinin telefonunu şarja takmak için laptopa bağladığını ve ardından iki cihazın senkronize olduğunu açıkladı. Telefondaki görüntüler bilgisayara yüklenince çıplak resimler ve başka bir kadınla video gördüğünü söyleyen Hadise, ''Iyy oldum ve bir performans videosu izledim, iyi ki de izledim'' cümleleriyle geceye bomba gibi bir açıklama bıraktı.
Videoyu sizler için şöyle bırakalım;
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Yıllar sonra Hadise'den gelen itiraf magazine ihtiyacı olan kaosu verdi ona şüphe yok! Hadise'nin bu açıklamaları üstün seneler geçtikten sonra yapması kimileri tarafından eleştirildi. Kimileri tarafından da "kraliçe hareket" olarak yorumlandı.
X ve Instagram Hadise ve Sinan Akçıl aşkının detaylarıyla çalkalanırken başrol olmayı pek seven Sinan Akçıl da yerinde durmadı tabii.
Hikayeyi böyle hatırlamadığını söyleyen Sinan Akçıl, konuya hiç vakit kaybetmeden dahil oldu. Sinan Akçıl tahminlerini de direkt olarak doğruladı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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