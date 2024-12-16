Şevval Şahin'in Transparan Kombinini Eleştiren Yılmaz Erdoğan'ın Ex Aşkı Cansu Taşkın'dan İç Çamaşırsız Poz!
Şevval Şahin'in Transparan Kombinini Eleştiren Yılmaz Erdoğan'ın Ex Aşkı Cansu Taşkın'dan İç Çamaşırsız Poz!
Yıllar önce hayatımıza Ronaldo'nun yürüdüğü kadın olarak giren, bu seneye de damgasını Yılmaz Erdoğan'la yaşadığı aşkla vuran Cansu Taşkın yine sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarda Yılmaz Erdoğan'la aşk videoları ve fotoğraflarını ifşalayan Cansu Taşkın, haberlerin söndükten sonra kabuğuna çekilmişti. Yine de belli bir popülariteye ulaşan Taşkın'ın sosyal medya paylaşımları yakinen takip edildi. Birkaç gün önce Victoria's Secret gecesine transparan bir elbiseyle katılan Şevval Şahin'i eleştiren Cansu Taşkın, bornozlu ve iç çamaşırsız selfie'leriyle dikkat çekti.
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Yıllar önce Ronaldo'nun DM'den yürüdüğü kadın olarak hayatımıza giren fakat asıl bombayı bu senenin başında, Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığını duyurarak patlatan Cansu Taşkın'ı duymuşsunuzdur.
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Yılmaz Erdoğan, aşkı kabullenmeye gönülsüzken ve konunun kapatılmasını rica ederken Kız kardeşi Elif Vurgun'la beraber ifşaladığı video ve fotoğraflarla magazini büyük çalkalamıştı kendisi.
Büyük infial yaratan olay, haftalarca konuşulduktan, Yılmaz Erdoğan goygoyu bir güzel döndürüldükten sonra, nasıl olduğunu biz de anlayamadık fakat kapatıldı. Yılmaz Erdoğan'ın ex aşkları listesine yazılan Cansu Taşkın ise popülerliğini artırdı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken Cansu Taşkın, geçtiğimiz saatlerde de yine pozlarıyla konuşuldu.
Birkaç gün önce Victoria's Secret gecesine tepeden tırnağa transparan bir elbiseyle katılan Şevval Şahin'i eleştirmemiş gibi davranan Cansu Taşkın, bornozuyla selfie'lerini paylaştı.
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İç çamaşırı giymiyor oluşu da gözlerden kaçmadı! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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