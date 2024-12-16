Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan Öldü mü? İfşalarıyla Meşhur Yasin Özbek'ten Açıklama Geldi!
Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan Öldü mü? İfşalarıyla Meşhur Yasin Özbek'ten Açıklama Geldi!
Kısmetse Olur Aşkın Gücü birinci sezonunda tuhaf hareketleri ve açıklamalarıyla dikkat çeken Zeyd Gümüştutan hakkında dün gece 'öldü' iddiaları dolanmaya başladı. Amerika'ya girmeye çalışırken Meksika sınırında öldürüldüğü iddia edilen Zeyd Gümüştutan hakkında ilk açıklama Kısmetse Olur ifşalarıyla meşhur Yasin Özbek'ten geldi.
Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü?
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Hepimizin Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının birinci sezonundan tanıdığımız Zeyd Gümüştutan, o dönem programa damgasını vuran isim olmuştu.
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nden önce popüler Göz6 programında da yer alan Zeyd, orada ada Berna Keklikler ile yaşadığı aşkla dikkat çekmişti. Aşk bittikten sonra kurduğu "'Otopsi istiyorum, kurduğum düşler eceliyle ölmüş olamaz.' cümlesiyle de viral olmuştu.
Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde yaşını yalan söylemesi, tavırları, poz kesmeleri, kendine en az iki beden küçük gömlekleri ve başta Ayşegül olmak üzere kadınlara olan tuhaf davranışlarıyla tepki çeken Zeyd, yarışmadan sonra ortadan kaybolmuştu.
Zeyd'i yeniden gündeme taşıyan detay ise dün gece saatlerinde bir X kullanıcısı tarafından atılan tweet oldu. Kısmetse Olur Zeyd'in Meksika sınırında öldürüldüğü iddia edildi.
Konuya dair uzun saatler herhangi bir açıklama gelmezken, ses seda çıkmaması "Acaba mı?" dedirtmişti. Zeyd'in durumuyla ilgili ilk açıklam Kısmetse Olur döneminde yaptığı bomba ifşalarla meşhur Yasin Özbek'ten geldi.
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Özbek, iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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