Yılbaşı Ritüellerinden Umudunu Kesen Saba Tümer'den "Kırmızı Don" İtirafı Geldi, Muhabir Kendini Tutamadı!
Yılbaşı Ritüellerinden Umudunu Kesen Saba Tümer'den "Kırmızı Don" İtirafı Geldi, Muhabir Kendini Tutamadı!
Yüksek kahkahasıyla meşhur, ne zaman görsek yüzümüze bir tebessüm yerleştirmeyi başaran sunucu Saba Tümer, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi. Yılbaşı ritüelleri hakkında ne düşündüğü sorulan Saba Tümer'den bomba bir itiraf geldi. Tümer'in 'Kırmızı don' itirafı, muhabiri önce bir afallattı sonra da kendisini tutamasına sebep oldu. Buyurun, Saba Tümer ve muhabir arasındaki tuhaf ve güldüren diyaloğu beraber görelim!👇
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Yüksek kahkahalarıyla senelerdir hayatımıza neşe katan, kendisini ne zaman görsek keyiflendiğimiz sunucu Saba Tümer, şimdilerde YouTube'da birbirinden ünlü konukları ağırladığı programıyla gündeme geliyor.
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Ne zaman muhabirler tarafından görüntülense, şen şakrak sohbetler ediyor ve enerjisini de buram buram yayıyor.
Geçtiğimiz saatlerde de Magazin Burada muhabirlerine ayaküstü röportaj verdi kendisi. Yılbaşı gecesi için bir totemi olup olmadığı sorulan Saba Tümer, "Amaaan ben oraları geçtim artık ya. Yaptık yaptık olmadı!" diyerek cevap verdi.
Peş peşe musluğu açık bırakmaktan nar kırmaya ritüelleri sıralayan Saba Tümer, "Çok kırmızı don giydim, kaç kere!" itirafında bulunup kahkaha patlattı.
Ayrıca çok "uğurlu" bir arkadaşının olduğunu ve her sene kendisine "Nerede donum?" diye telefon açtığını anlatan Saba Tümer'e muhabirden tuhaf ve güldüren bir yorum geldi. "Öyle bir anlattınız ki bizim de kırmızı don isteyesimiz geldi birden" dedi. Saba Tümer de yerinde duramadı tabii. "E alalım, alalım birbirimize" diyerek bir kahkaha daha patlattı!
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İşte o anlar 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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