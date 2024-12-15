Biraz Ağır Oldu: Emrah Karaduman'la İşbirliği Yapan İrem Derici'den "Aleyna Tilki" Sorusuna Tokat Gibi Cevap!
Biraz Ağır Oldu: Emrah Karaduman'la İşbirliği Yapan İrem Derici'den "Aleyna Tilki" Sorusuna Tokat Gibi Cevap!
Dobralığı ve sivri diliyle nam salmış, hepimizin artık aramızdan biri olarak gördüğü İrem Derici, geçtiğimiz dakikalarda Söylemezsem Olmaz muhabiri Ahmet Ağdağ'a verdiği röportajla gündeme oturdu. Şimdilerde, bir dönem tam zamanlı Aleyna Tilki'yle çalışan kıymetlisi Emrah Karaduman'la işbirliği yapan İrem Derici'ye Aleyna Tilki'nin durumdan rahatsız olup olmayacağı soruldu.
Her zamanki gibi modunda olan İrem Derici'den bomba bir cevap geldi! Buyurun, ne demiş kraliçe beraber görelim!
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Dobralığı ve anlık kapak cevaplarıyla meşhur, aklında ne varsa dilinde de sıfır filtreyle o olan İrem Derici, senelerdir sesiyle, dans şovlarıyla, kombinleri ve şarkılarıyla sık sık gündem oluyor.
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Biraz zaman alsa da herkesin kendisini olduğu gibi kabul ettiği ve çok da sevdiği İrem Derici, bu sefer de Söylemezsem Olmaz muhabiri Ahmet Ağdağ'a verdiği röportajla dikkat çekti.
Şimdilerde, bir dönem Aleyna Tilki'nin kıymetlisi olan Emrah Karaduman'la çalışan ve yepyeni şarkılar hazırlığında olan İrem Derici'ye, Aleyna Tilki'nin bu duruma bozulup bozulmayacağı soruldu.
Modu yerinde olan İrem Derici lafını hiç sakınmayarak bombayı bir anda patlatıverdi!
"Neden bozulsun? Aleyna daha pusetteyken ben Karaduman'la şarkı yapıyordum!" diyerek meseleye son noktayı koydu...🙈
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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E dogru demis, irem yaşlı bir teyze aleyna ise genc bir kadın