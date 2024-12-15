Biraz Ağır Oldu: Emrah Karaduman'la İşbirliği Yapan İrem Derici'den "Aleyna Tilki" Sorusuna Tokat Gibi Cevap!

Dobralığı ve sivri diliyle nam salmış, hepimizin artık aramızdan biri olarak gördüğü İrem Derici, geçtiğimiz dakikalarda Söylemezsem Olmaz muhabiri Ahmet Ağdağ'a verdiği röportajla gündeme oturdu. Şimdilerde, bir dönem tam zamanlı Aleyna Tilki'yle çalışan kıymetlisi Emrah Karaduman'la işbirliği yapan İrem Derici'ye Aleyna Tilki'nin durumdan rahatsız olup olmayacağı soruldu.

Her zamanki gibi modunda olan İrem Derici'den bomba bir cevap geldi! Buyurun, ne demiş kraliçe beraber görelim!