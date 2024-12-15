Elon Mahvoldu Şimdi: Musk'ın Servetine Yükselen Merve Boluğur'dan "Ayarlayayım Sana" Şakasına İkonik Cevap!

Merve Boluğur'u son yıllarda herhangi bir dizi veya film projesinde yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuyoruz biliyorsunuz. Hem radikal imaj değişimleri hem mod değişimleri hem de radikal açıklamalarıyla tüm gözleri üzerine toplamayı başaran Boluğur, geçtiğimiz günlerde 'sil şunu' dedirten bir pozuyla gündeme oturmuştu hatırlarsanız.

Yine bir sosyal medya paylaşımıyla radara düştü kendisi! Elon Musk'ın servetine önce yükselen Merve Boluğur, akabinde Musk'a 'Tipim değil' damgası vurdu! X ahalisi de yerinde duramadı tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 😂