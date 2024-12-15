Elon Mahvoldu Şimdi: Musk'ın Servetine Yükselen Merve Boluğur'dan "Ayarlayayım Sana" Şakasına İkonik Cevap!
Elon Mahvoldu Şimdi: Musk'ın Servetine Yükselen Merve Boluğur'dan "Ayarlayayım Sana" Şakasına İkonik Cevap!
Merve Boluğur'u son yıllarda herhangi bir dizi veya film projesinde yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuyoruz biliyorsunuz. Hem radikal imaj değişimleri hem mod değişimleri hem de radikal açıklamalarıyla tüm gözleri üzerine toplamayı başaran Boluğur, geçtiğimiz günlerde 'sil şunu' dedirten bir pozuyla gündeme oturmuştu hatırlarsanız.
Yine bir sosyal medya paylaşımıyla radara düştü kendisi! Elon Musk'ın servetine önce yükselen Merve Boluğur, akabinde Musk'a 'Tipim değil' damgası vurdu! X ahalisi de yerinde duramadı tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayatımıza Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü olarak giren, kalbimizi fethettikten sonra da ortadan büyük kaybolan Merve Boluğur, son yıllarda sosyal medya paylaşımları ve radikal değişimiyle gündeme geliyor biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Dalkılıç'la yaşadığı büyük aşk boşanmayla sona erdikten sonra başta ekranlara olmak üzere hepimize bir miktar küsen Merve Boluğur, ani mod değişimleri, kısacık kestirdiği saçları ve radikal hamleleriyle sık sık dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.
Milyonların "saçını uzat", "ekranlara geri dön", "eski Merve ol" diye yalvardığı Boluğur, en son aşağıda gördüğünüz herkese "sil lütfen" dedirten pozuyla gündeme oturmuştu hatırlarsanız.
Bu sefer de yine bir sosyal medya paylaşımı vesilesiyle radarımıza düştü! Boluğur önce Elon Musk'ın 400,000,000,000 servetine yükselip haberini hikayesinde paylaştı.
Sonra bir kullanıcıdan gelen "Ayarlayayım sana" teklifini "Tipim değil" damgası yapıştırarak reddetti 💅😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sonrası kıyamet! 😂 Buyurun gelin, Merve Boluğur'un Elon Musk'ı elinin tersiyle itmesi (!) mevzusuna gelen tepkilere beraber bakalım! 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın