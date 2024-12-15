onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Elon Mahvoldu Şimdi: Musk'ın Servetine Yükselen Merve Boluğur'dan "Ayarlayayım Sana" Şakasına İkonik Cevap!

Elon Mahvoldu Şimdi: Musk'ın Servetine Yükselen Merve Boluğur'dan "Ayarlayayım Sana" Şakasına İkonik Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.12.2024 - 18:47

Merve Boluğur'u son yıllarda herhangi bir dizi veya film projesinde yer almasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuyoruz biliyorsunuz. Hem radikal imaj değişimleri hem mod değişimleri hem de radikal açıklamalarıyla tüm gözleri üzerine toplamayı başaran Boluğur, geçtiğimiz günlerde 'sil şunu' dedirten bir pozuyla gündeme oturmuştu hatırlarsanız. 

Yine bir sosyal medya paylaşımıyla radara düştü kendisi! Elon Musk'ın servetine önce yükselen Merve Boluğur, akabinde Musk'a 'Tipim değil' damgası vurdu! X ahalisi de yerinde duramadı tabii. Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim! 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hayatımıza Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü olarak giren, kalbimizi fethettikten sonra da ortadan büyük kaybolan Merve Boluğur, son yıllarda sosyal medya paylaşımları ve radikal değişimiyle gündeme geliyor biliyorsunuz.

Hayatımıza Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü olarak giren, kalbimizi fethettikten sonra da ortadan büyük kaybolan Merve Boluğur, son yıllarda sosyal medya paylaşımları ve radikal değişimiyle gündeme geliyor biliyorsunuz.

Murat Dalkılıç'la yaşadığı büyük aşk boşanmayla sona erdikten sonra başta ekranlara olmak üzere hepimize bir miktar küsen Merve Boluğur, ani mod değişimleri, kısacık kestirdiği saçları ve radikal hamleleriyle sık sık dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

Murat Dalkılıç'la yaşadığı büyük aşk boşanmayla sona erdikten sonra başta ekranlara olmak üzere hepimize bir miktar küsen Merve Boluğur, ani mod değişimleri, kısacık kestirdiği saçları ve radikal hamleleriyle sık sık dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

Milyonların "saçını uzat", "ekranlara geri dön", "eski Merve ol" diye yalvardığı Boluğur, en son aşağıda gördüğünüz herkese "sil lütfen" dedirten pozuyla gündeme oturmuştu hatırlarsanız.

Milyonların "saçını uzat", "ekranlara geri dön", "eski Merve ol" diye yalvardığı Boluğur, en son aşağıda gördüğünüz herkese "sil lütfen" dedirten pozuyla gündeme oturmuştu hatırlarsanız.

Bu sefer de yine bir sosyal medya paylaşımı vesilesiyle radarımıza düştü! Boluğur önce Elon Musk'ın 400,000,000,000 servetine yükselip haberini hikayesinde paylaştı.

Bu sefer de yine bir sosyal medya paylaşımı vesilesiyle radarımıza düştü! Boluğur önce Elon Musk'ın 400,000,000,000 servetine yükselip haberini hikayesinde paylaştı.

Sonra bir kullanıcıdan gelen "Ayarlayayım sana" teklifini "Tipim değil" damgası yapıştırarak reddetti 💅😂

Sonra bir kullanıcıdan gelen "Ayarlayayım sana" teklifini "Tipim değil" damgası yapıştırarak reddetti 💅😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sonrası kıyamet! 😂 Buyurun gelin, Merve Boluğur'un Elon Musk'ı elinin tersiyle itmesi (!) mevzusuna gelen tepkilere beraber bakalım! 👇

Sonrası kıyamet! 😂 Buyurun gelin, Merve Boluğur'un Elon Musk'ı elinin tersiyle itmesi (!) mevzusuna gelen tepkilere beraber bakalım! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂

Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın