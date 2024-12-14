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İnsanın Doğurası Geliyor: Kaan Yıldırım'dan Eşi Pınar Deniz'e Dudak Uçuklatan Doğum Hediyesi!

İnsanın Doğurası Geliyor: Kaan Yıldırım'dan Eşi Pınar Deniz'e Dudak Uçuklatan Doğum Hediyesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.12.2024 - 22:25

17 Eylül'de Roma'da Kaan Yıldırım'a 'sonsuza dek evet' diyen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlenmeden önce bebek bekledikleri haberi hızla yayılmıştı. Hamileliği inkar da kabul de etmeyen Pınar Deniz, düğün fotoğraflarıyla beraber bebek iddialarını da doğrulamıştı. Şimdilerde minik oğluna kavuşmak için gün sayan Pınar Deniz'e Kaan Yıldırım'dan büyük bir jest geldiği öğrenildi. 

Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre Kaan Yıldırım, bebek gelmeden hediyesini verdi ve milyonlara kıydı!

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Bir Melike Şahin konserinde görüntülenen ve o günden sonra da birbirinden kopmayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, üç ay önce aşklarını bir soraki level'a taşıdı biliyorsunuz.

Bir Melike Şahin konserinde görüntülenen ve o günden sonra da birbirinden kopmayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, üç ay önce aşklarını bir soraki level'a taşıdı biliyorsunuz.

17 Eylül'de bu aşkı yapmacık ve sahte bulan herkese inat Roma'da sade bir nikah töreni eşliğinde "Sonsuza dek evet!" dediler.

17 Eylül'de bu aşkı yapmacık ve sahte bulan herkese inat Roma'da sade bir nikah töreni eşliğinde "Sonsuza dek evet!" dediler.

Hem işlerine devam eden hem de bebek heyecanıyla yanıp tutuşan ikili hakkında geçtiğimiz saatlerde milyonluk bir detay ortaya çıktı!

Hem işlerine devam eden hem de bebek heyecanıyla yanıp tutuşan ikili hakkında geçtiğimiz saatlerde milyonluk bir detay ortaya çıktı!

Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberiyle Kaan Yıldırım'ın biricik karısı Pınar Deniz'e 10 milyon liralık bir doğum hediyesi aldığı öğrenildi.

Posta'dan Tolga Bozduman'ın haberiyle Kaan Yıldırım'ın biricik karısı Pınar Deniz'e 10 milyon liralık bir doğum hediyesi aldığı öğrenildi.

Yıldırım hediye için, eşinin adının ve soyadının baş harflerinin yer aldığı özel plakalı bir Land Rover Defender cip tercih etti! Yıldırım bebek bereketiyle geliyor orası kesin!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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