Aile Karıştı mı? Kocası Hacı Sabancı'yla Arasının Nasıl Olduğu Merak Edilen Nazlı Sabancı'dan Manidar Paylaşım
Sabancı ailesinin büyük oğlu Hacı Sabancı, 2017 yılında Nazlı Kayı'yı cemiyetle ufaktan tanıştırmaya başlamış, annesi Arzu Sabancı'nın küçük müdahalelerin sonunda 2021 yılında da aileye gelin olarak getirmişti. Sadece çiftimiz cemiyetin en popüler çifti olmadı, Nazlı Sabancı da sosyetenin en gözde gelini haline geldi. 2023 Ağustos'ta ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucağına alan Sabancılar son birkaç haftadır tatsız bir meseleyle uğraşıyor. Aile içi konular çoğunlukla gözlerden uzak yaşansa da Arzu Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın paylaşımlarını yakından takip ediyor, arada da birkaç ipucu yakalıyoruz... Geçtiğimiz saatlerde de Nazlı Sabancı'nın yaptığı bir paylaşım manidar bulundu... Hazırsanız bakalım, gelin hanım ne demiş!
Türkiye'nin "kraliyet ailesi", her adımları ayrı olay olan Sabancıların en popüler çifti Hacı ve Nazlı Sabancı biliyorsunuz! 2017'de aşk yaşamaya başlayan, 2021 yılında da dünyaevine giren ikili, ilk günden bu yana cemiyetin odak noktasında yer alıyor.
Aileye girme süreci pek de kolay olmayan fakat şimdilerde kaynanası Arzu Sabancı'yla arasından su sızmayan Nazlı Sabancı, zaman içerisinde en gözde sosyete gelini olmayı başardı.
Davet ve etkinliklerde düzenli olarak en ön safta boy gösteren Nazlı Sabancı, geçtiğimiz sene ağustosta Hacı Sabancı'yla kızı Arzu Alara'yı kucağına aldı. O zamandan beri biraz daha sessiz sakin olan gözde gelinimiz, şimdilerde tat kaçıran bir meseleyle uğraşıyor.
Bu bütün aileyi ilgilendiren bir mesele fakat konu oldukça hassas, aile arasındaki meselelere hiç girmiyoruz! Yine de hem kaynana hem de gelinin paylaşımlarından ara ara ipuçları yakalıyoruz. Nazlı Sabancı, en son birkaç gün önce kocası Hacı Sabancı'yla Marakeş tatiline çıkmıştı hatırlarsanız.
Marakeş'te keyfi gayet yerinde olan çiftin paylaştığı video sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekmiş, gündeme oturmuştu.
Geçtiğimiz günlerde de hassas mesele dahil olmak üzere Sabancı ailesine ait her ince detay havaalanında görüntülenen Arzu Sabancı'ya sorulmuş, gerginliği buram buram hepimize geçmişti.
Eşiyle Marakeş tatilden dönen Nazlı Sabancı, geçtiğimiz saatlerde olay konuyla bağlantılı olduğu düşünülen manidar bir paylaşımda bulundu.
Çiftin aralarının iyi olup olmadığı merak edilirken, Nazlı Sabancı, "Her şey geçici. Hepsi." dedi.
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