Çocuktan Al Haberi: Şeyma Subaşı'nın Elinden Hiç Yemek Yemediğini Söyleyen Melisa Ilcalı, Annesini Fena Bozdu!
Çocuktan Al Haberi: Şeyma Subaşı'nın Elinden Hiç Yemek Yemediğini Söyleyen Melisa Ilcalı, Annesini Fena Bozdu!
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde 11 yaşına basan kızı Melisa Ilıcalı, büyüdükçe daha görünür olmaya, dünya tatlısı halleriyle de güldürmeye devam ediyor. Normalde aşk hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuştuğumuz Şeyma Subaşı, günlerdir Bold Agency Projects isimli kanala Melisa'yla verdikleri röportajla gündemde biliyorsunuz! Anne kız oldukça keyifli geçen diyaloğun bugün gündemimizde olmasının sebebi ise Melisa'nın patlattığı 'yemek itirafı'! Gelin hep beraber Melisa Ilıcalı, elinden yemek yemediğini söyleyen annesini nasıl da tatlı tatlı bozmuş beraber görelim! ❤️😂
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Acun Ilıcalı'yla yaşadığı doludizgin aşk bittikten sonra da hayatımızda kalmayı başaran Şeyma Subaşı, sık sık sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemimize oturuyor.
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Birkaç aydır Brezilyalı model sevgilisi Marlon Teixeira ile konuşuyoruz kendisini. Fakat yeni aşkıyla gününü gün eden Şeyma Subaşı, son zamanlarda her şeyden çok kızı Melisa Ilıcalı ile verdiği dünya tatlısı röportajla dikkat çekiyor.
Bold Agency Projects isimli YouTube kanalına ana kız katılan ikili, şimdiye dek sosyal medyaya yayılan her kesitte hepimizi güldürmeyi başardı!
Bugün de apayrı bir diyalogla gündemimizdeler! Melisa'nın hazır cevaplılığına ve şak diye annesi Şeyma Subaşı'yı bozmasına hazırsanız başlıyoruz!
"Annen güzel yemek yapıyor mu?" sorusunu sorma gafletinde bulunan Subaşı şak diye "Hayır" cevabını alıyor 😂 Yetmiyor, "Yemek bile yapmıyorsun ki anne. Bir tek çay ve kahve yapabiliyorsun!" diyor. Bunun üzerine gülerek "Eğer yapmak istersem öğrenirim tamam mı?" cevabını veren Şeyma Subaşı bir de challenge'a maruz bırakılıyor kızı tarafından. Melisa tüm tatlılığıyla "Öğren!" diyor! 🙈
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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