"En Çok İzlenen Video Bacak Aramdan": Deri Pantolonuna Gelen Tepkilere Şok Cevaplar Veren Çelik Hızını Alamadı
"En Çok İzlenen Video Bacak Aramdan": Deri Pantolonuna Gelen Tepkilere Şok Cevaplar Veren Çelik Hızını Alamadı
Geçtiğimiz haftaya İzel-Çelik-Ercan'ın Çelik'i, Galata Kulesi önünde paylaştığı videoyla damga vurmuştu hatırlarsanız. 'Bu Kalp Seni Unutur mu?' şarkısını seslendiren Çelik'in üstüne direkt yapışan deri pantolonu sebebiyle oluşan görünüm sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Kombinine gelen yorumları görünce çileden çıkan Çelik de oldukça gergin ve hepimizi şok eden cevaplar yapıştırmıştı kendisini eleştirenlere...
Hızını alamayan Çelik, bu sefer de videosunu aylaşan Kara Kaplı Mag isimli hesaba sardı. Kendini övmelere doyamayan Çelik'in seçtiği kelimeler yine şaşırttı!
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İzel-Çelik-Ercan grubuyla adını duyuran Çelik Erişçi, güçlü sesi ve özgün tarzıyla özellikle 90'lı yıllara damgasını vurmuş isimlerden! Ara sıra halen televizyon ekranlarında, ayrıca konserlerde gördüğümüz Çelik, geçtiğimiz haftaya paylaştığı videoyla damga vurmuştu hatırlarsanız...
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Galata Kulesi'nin önünde "Bu Kalp Seni Unutur mu?" şarkısını cover'layan Çelik'in üstüne yapışan deri pantolonu herkesin gözüne girmiş, büyük dillere düşmüştü.
Derken Çelik'ten bir de açıklama gelmişti. "Yapılan yorumları paylaşan bir hesabın videosunu hikayesine ekleyen Çelik, "İTÜ'de Yüksek Lisans ve Doktora yapmış, 500'den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak, sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan. Neyse aslan yattığı yerden belli olur" diyen Çelik haklıydı fakat tavrıyla bir kere göze batmıştı çoktan!
Gerildikçe gerilen fakat bir yandan da etkileşimin tadını alan Çelik, geçtiğimiz saatlerde yine yerinde duramadı. Hızını alamayan ünlü şarkıcı bu sefer de cover videosunu paylaşan Kara Kaplı Mag isimli hesaba sardı.
"Bakü-Ceyhan boru hattı gibi kıymetli. En çok izlenen video bacaklarımın arasından çıkmış" yorumunda bulundu...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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