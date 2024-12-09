"En Çok İzlenen Video Bacak Aramdan": Deri Pantolonuna Gelen Tepkilere Şok Cevaplar Veren Çelik Hızını Alamadı

Geçtiğimiz haftaya İzel-Çelik-Ercan'ın Çelik'i, Galata Kulesi önünde paylaştığı videoyla damga vurmuştu hatırlarsanız. 'Bu Kalp Seni Unutur mu?' şarkısını seslendiren Çelik'in üstüne direkt yapışan deri pantolonu sebebiyle oluşan görünüm sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Kombinine gelen yorumları görünce çileden çıkan Çelik de oldukça gergin ve hepimizi şok eden cevaplar yapıştırmıştı kendisini eleştirenlere...

Hızını alamayan Çelik, bu sefer de videosunu aylaşan Kara Kaplı Mag isimli hesaba sardı. Kendini övmelere doyamayan Çelik'in seçtiği kelimeler yine şaşırttı!