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Kombinine Gelen Eleştirilere Tahammül Edemedi: Çelik'in Takipçilerine Verdiği Gergin Yanıtlar Şoke Etti!

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Kombinine Gelen Eleştirilere Tahammül Edemedi: Çelik'in Takipçilerine Verdiği Gergin Yanıtlar Şoke Etti!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
22.11.2024 - 19:37

Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi'den oluşan Türk müzik grubu, 1991'de hayatımıza girmişti. 1992'de Çelik'in ayrılmasıyla İzel-Ercan adıyla devam eden grup 1993 tarihinde tamamen dağılmış grubun her bir üyesi kariyerine tek başına devam etmişti. 

Grubun üyelerinden Çelik Erişçi, konserlerine hız kesmeden devam ederken sosyal medya hesabından da kariyerine dair birçok paylaşım yapıyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaşan Çelik, kombinine gelen eleştirilere tahammül edemeyince takipçilerine verdiği gergin yanıtlar ile gündeme geldi.

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1991'de hayatımıza giren İzel-Çelik-Ercan üçlüsünü mutlaka tanıyorsunuzdur. 1992'de Çelik'in ayrılmasıyla İzel-Ercan adıyla devam eden grup 1993 tarihinde tamamen dağılmış grubun her bir üyesi kariyerine tek başına devam etmişti.

1991'de hayatımıza giren İzel-Çelik-Ercan üçlüsünü mutlaka tanıyorsunuzdur. 1992'de Çelik'in ayrılmasıyla İzel-Ercan adıyla devam eden grup 1993 tarihinde tamamen dağılmış grubun her bir üyesi kariyerine tek başına devam etmişti.

Şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam eden Çelik Erişçi, sosyal medya hesabından da sık sık kariyerine dair paylaşımlar yapıyor.

Şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam eden Çelik Erişçi, sosyal medya hesabından da sık sık kariyerine dair paylaşımlar yapıyor.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde de Galata Kulesi önünde Bu Kalp Seni Unutur mu? şarkısını seslendirdiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde de Galata Kulesi önünde Bu Kalp Seni Unutur mu? şarkısını seslendirdiği anları Instagram hesabından paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları ise Çelik'in performansından çok kombinine takılınca olanlar oldu! Çelik, kombinine gelen eleştirilere tahammül edemeyince takipçilerine verdiği yanıtlar ile gündeme geldi!

Sosyal medya kullanıcıları ise Çelik'in performansından çok kombinine takılınca olanlar oldu! Çelik, kombinine gelen eleştirilere tahammül edemeyince takipçilerine verdiği yanıtlar ile gündeme geldi!

İşte Çelik'e gelen yorumlar ve ünlü şarkıcının yanıtları 👇🏻

İşte Çelik'e gelen yorumlar ve ünlü şarkıcının yanıtları 👇🏻
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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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