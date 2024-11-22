Kombinine Gelen Eleştirilere Tahammül Edemedi: Çelik'in Takipçilerine Verdiği Gergin Yanıtlar Şoke Etti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kombinine Gelen Eleştirilere Tahammül Edemedi: Çelik'in Takipçilerine Verdiği Gergin Yanıtlar Şoke Etti!
Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi'den oluşan Türk müzik grubu, 1991'de hayatımıza girmişti. 1992'de Çelik'in ayrılmasıyla İzel-Ercan adıyla devam eden grup 1993 tarihinde tamamen dağılmış grubun her bir üyesi kariyerine tek başına devam etmişti.
Grubun üyelerinden Çelik Erişçi, konserlerine hız kesmeden devam ederken sosyal medya hesabından da kariyerine dair birçok paylaşım yapıyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaşan Çelik, kombinine gelen eleştirilere tahammül edemeyince takipçilerine verdiği gergin yanıtlar ile gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1991'de hayatımıza giren İzel-Çelik-Ercan üçlüsünü mutlaka tanıyorsunuzdur. 1992'de Çelik'in ayrılmasıyla İzel-Ercan adıyla devam eden grup 1993 tarihinde tamamen dağılmış grubun her bir üyesi kariyerine tek başına devam etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam eden Çelik Erişçi, sosyal medya hesabından da sık sık kariyerine dair paylaşımlar yapıyor.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde de Galata Kulesi önünde Bu Kalp Seni Unutur mu? şarkısını seslendirdiği anları Instagram hesabından paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları ise Çelik'in performansından çok kombinine takılınca olanlar oldu! Çelik, kombinine gelen eleştirilere tahammül edemeyince takipçilerine verdiği yanıtlar ile gündeme geldi!
İşte Çelik'e gelen yorumlar ve ünlü şarkıcının yanıtları 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın