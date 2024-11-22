Kombinine Gelen Eleştirilere Tahammül Edemedi: Çelik'in Takipçilerine Verdiği Gergin Yanıtlar Şoke Etti!

Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi'den oluşan Türk müzik grubu, 1991'de hayatımıza girmişti. 1992'de Çelik'in ayrılmasıyla İzel-Ercan adıyla devam eden grup 1993 tarihinde tamamen dağılmış grubun her bir üyesi kariyerine tek başına devam etmişti.

Grubun üyelerinden Çelik Erişçi, konserlerine hız kesmeden devam ederken sosyal medya hesabından da kariyerine dair birçok paylaşım yapıyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaşan Çelik, kombinine gelen eleştirilere tahammül edemeyince takipçilerine verdiği gergin yanıtlar ile gündeme geldi.