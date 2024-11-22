Yine Eridik: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Nostaljik Toscana Kareleri "Karizma Yine Zirvede" Dedirtti!

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, her paylaşımı ile sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık kursu için 3 aylığına Londra'ya uçmuştu hatırlarsanız. Çiftin Londra serüveninden ilk poz da geçtiğimiz günlerde gelmişti. Bu kez de Toscana yollarında nostaljik bir yolculuğa çıkan ünlü çiftin son pozları yine kalbimizi eritmeyi başardı.