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Yine Eridik: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Nostaljik Toscana Kareleri "Karizma Yine Zirvede" Dedirtti!

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Yine Eridik: Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Nostaljik Toscana Kareleri "Karizma Yine Zirvede" Dedirtti!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
22.11.2024 - 18:48

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, her paylaşımı ile sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık kursu için 3 aylığına Londra'ya uçmuştu hatırlarsanız. Çiftin Londra serüveninden ilk poz da geçtiğimiz günlerde gelmişti. Bu kez de Toscana yollarında nostaljik bir yolculuğa çıkan ünlü çiftin son pozları yine kalbimizi eritmeyi başardı.

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Hala birçoğumuzun aklında Behlül Hanzedar olarak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında biricik sevgilisi Başak Dizer ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

Hala birçoğumuzun aklında Behlül Hanzedar olarak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında biricik sevgilisi Başak Dizer ile dünyaevine girmişti hatırlarsanız.

2016 yılından bu yana her kareleri ile takipçilerini aşka boğan ünlü çiftimiz 2022 yılında da oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı.

2016 yılından bu yana her kareleri ile takipçilerini aşka boğan ünlü çiftimiz 2022 yılında da oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı.

Şimdilik projelerine ara veren Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in geçtiğimiz günlerde Londra'ya taşınacağı iddia edilmiş daha sonra da çiftin aşçılık kursu için yalnızca 3 aylığına Londra'ya gideceği öğrenilmişti.

Şimdilik projelerine ara veren Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in geçtiğimiz günlerde Londra'ya taşınacağı iddia edilmiş daha sonra da çiftin aşçılık kursu için yalnızca 3 aylığına Londra'ya gideceği öğrenilmişti.

Londra'ya çoktan uçan ünlü çiftten ilk poz da geçtiğimiz günlerde gelmişti 👇🏻

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer bu kez de Toscana yollarında nostaljik bir yolculuğa çıktı. Dizer'in sosyal medya hesabından paylaştığı son kareler ise yine kalbimizi eritti!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer bu kez de Toscana yollarında nostaljik bir yolculuğa çıktı. Dizer'in sosyal medya hesabından paylaştığı son kareler ise yine kalbimizi eritti!

Çiftin nostaljik kareleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım.

Çiftin nostaljik kareleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım.
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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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