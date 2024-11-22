Sinirlerine Hakim Olamadı: Özge Ulusoy Özel Hayatını Acımasızca Eleştiren Takipçisine Çok Sert Çıktı!
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Sinirlerine Hakim Olamadı: Özge Ulusoy Özel Hayatını Acımasızca Eleştiren Takipçisine Çok Sert Çıktı!
Podyumların aranan ismi Özge Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Hem güzelliği hem fiziği ile çok beğenilen ünlü manken, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ünlülerden bir tanesi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ulusoy, son günlerde arkadaşlarıyla çektiği eğlence içerikli videolar ile hem eğleniyor hem eğlendiriyor. Ancak ünlü isim bu kez takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi. Ulusoy, özel hayatını acımasızca eleştiren takipçisine sert çıktı!
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Podyumların en sevilen isimlerinden biri olan Özge Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü manken hem güzelliği hem fiziği ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü manken neredeyse her paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuluyor, her pozuyla ses getiriyor.
Ünlü manken son günlerde Şevval Şahin ve Demet Şener ile çektiği eğlence içerikli videolar ile gündeme gelmiş, hem çok eğlenmiş hem eğlendirmişti hatırlarsanız.
Ancak Ulusoy bugün sosyal medya paylaşımına yorum yapan takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi! Aldığı yorum karşısında sinirlerine hakim olamayan ünlü manken kendisinin özel hayatını acımasızca eleştiren takipçisine sert çıkıştı!
İşte sosyal medya kullanıcısının yorumu ve Özge Ulusoy'un yanıtı! 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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