Sinirlerine Hakim Olamadı: Özge Ulusoy Özel Hayatını Acımasızca Eleştiren Takipçisine Çok Sert Çıktı!

Podyumların aranan ismi Özge Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Hem güzelliği hem fiziği ile çok beğenilen ünlü manken, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ünlülerden bir tanesi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ulusoy, son günlerde arkadaşlarıyla çektiği eğlence içerikli videolar ile hem eğleniyor hem eğlendiriyor. Ancak ünlü isim bu kez takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi. Ulusoy, özel hayatını acımasızca eleştiren takipçisine sert çıktı!