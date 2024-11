Enis Arıkan 'Saygı1 Sertab Erener' Gecesine 'Everyway That I Can' Performansıyla Damga Vurdu!

Samimiyeti, sivri dili, enerjisi ve tatlı tatlı laf sokmalarıyla meşhur Enis Arıkan, magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki. Ünlü isim açıklamaları ve paylaşımları ile de sık sık konuşuluyor. Hatırlarsanız Enis Arıkan geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye Yılbaşı bölümüne Sertab Erener'in unutulmaz 'Everyway That I Can' performansıyla damga vurmuştu.

Ünlü isim bu kez de geçtiğimiz akşam düzenlenen Saygı1 Sertab Erener gecesinde 'Everyway That I Can' performansıyla hem çok eğlendi hem çok eğlendirdi. Ünlü ismin paylaşımı ise övgü yağmuruna tutuldu.