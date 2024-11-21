Enis Arıkan 'Saygı1 Sertab Erener' Gecesine 'Everyway That I Can' Performansıyla Damga Vurdu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Enis Arıkan 'Saygı1 Sertab Erener' Gecesine 'Everyway That I Can' Performansıyla Damga Vurdu!
Samimiyeti, sivri dili, enerjisi ve tatlı tatlı laf sokmalarıyla meşhur Enis Arıkan, magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki. Ünlü isim açıklamaları ve paylaşımları ile de sık sık konuşuluyor. Hatırlarsanız Enis Arıkan geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye Yılbaşı bölümüne Sertab Erener'in unutulmaz 'Everyway That I Can' performansıyla damga vurmuştu.
Ünlü isim bu kez de geçtiğimiz akşam düzenlenen Saygı1 Sertab Erener gecesinde 'Everyway That I Can' performansıyla hem çok eğlendi hem çok eğlendirdi. Ünlü ismin paylaşımı ise övgü yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samimiyeti, sivri dili, enerjisi ve tatlı tatlı laf sokmalarıyla meşhur Enis Arıkan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğlenmeyi de eğlendirmeyi de çok seven Enis Arıkan'ın bir de sahne şovları var ki... Her biri birbirinden meşhur!
Hatırlarsanız ünlü isim geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye Yılbaşı bölümüne Sertab Erener'in unutulmaz 'Everyway That I Can' şarkısı ve performansıyla damga vurmuştu.
Sonraki yıllarda ise Seda Sayan'ın meşhur mu meşhur ikonik cümlesi "Uyuyan adamdan nefret" ve "Ah Geceler" şarkısının mixi ile dans ederek şov dünyasında çığır açmıştı.
Enis Arıkan bu kez de geçtiğimiz akşam düzenlenen Saygı1 Sertab Erener gecesinde sergilediği 'Everyway That I Can' performansıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geceye damgasını vuran isimlerden biri olan Enis Arıkan, performansını Instagram hesabından da paylaşarak paylaşımına "Türkiye Eurovision’a katılmıyor ama ben her yıl kendi kendime katılmaya devam ediyorum. Seni seviyorum Sertab 🤍" notunu düştü.
Başta Sertab Erener olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı Enis Arıkan'ın performansını övmelere doyamadı!
Gelin önce o anlara bir göz atalım 👇🏻
Şimdi de sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına bakalım 👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın