Hasret Kalmıştık Böyle Skandallara: Sibil Çetinkaya, Biricik Sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı Hadise'den Kıskandı!
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Hasret Kalmıştık Böyle Skandallara: Sibil Çetinkaya, Biricik Sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı Hadise'den Kıskandı!
Ünlü influencer Sibil Çetinkaya, ünlü oyuncu sevgilisi Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisini uzun bir süre gizledikten sonra sosyal medya hesabından paylaştığı poz ile resmen ilan etmişti. O günden itibaren de her pozunda ve açıklamasında Özyıldız'a olan aşkını haykıran Çetinkaya, ilişkisiyle sık sık gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin rol aldığı Esas Oğlan dizisinin galasına katılan Sibil Çetinkaya, Özyıldız'ı Hadise'den fena kıskandı! Çetinkaya'nın beğendiği yorum ise olay oldu.
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Sahnelerde parıldamaya alışkın olan Hadise'nin ilk oyunculuk deneyimini yaşayacağı Esas Oğlan dizisinin galası dün akşam gerçekleşti biliyorsunuz ki.
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Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ı buluşturan dizinin galası tabii ki ünlüler geçidine döndü!
Ünlü influencer Sibil Çetinkaya da biricik sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı yalnız bırakmayarak Esas Oğlan galasında boy gösteren ünlü isimlerden biri oldu.
Dizinin ve galanın dikkat çeken isimlerinden Hadise ve Şükrü Özyıldız'ın samimi karesi ise galanın en çok konuşulan anlarından biriydi.
Herkes "Özyıldız ve Hadise'nin samimi pozu Çetinkaya'yı rahatsız etmiş midir?" diye düşünürken Çetinkaya'nın o kareye yapılan bir yorumu beğenmesi kıskançlık iddialarını güçlendirdi!
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İşte Sibil Çetinkaya'nın beğendiği o yorum! Çetinkaya alttan alttan mesajı vermiş gibi görünüyor. Sizce de öyle mi? Yorumlarda buluşalım!
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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