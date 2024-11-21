Hasret Kalmıştık Böyle Skandallara: Sibil Çetinkaya, Biricik Sevgilisi Şükrü Özyıldız'ı Hadise'den Kıskandı!

Ünlü influencer Sibil Çetinkaya, ünlü oyuncu sevgilisi Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisini uzun bir süre gizledikten sonra sosyal medya hesabından paylaştığı poz ile resmen ilan etmişti. O günden itibaren de her pozunda ve açıklamasında Özyıldız'a olan aşkını haykıran Çetinkaya, ilişkisiyle sık sık gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin rol aldığı Esas Oğlan dizisinin galasına katılan Sibil Çetinkaya, Özyıldız'ı Hadise'den fena kıskandı! Çetinkaya'nın beğendiği yorum ise olay oldu.