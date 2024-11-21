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Her Açıklaması Bir Öncekini Aratan Teoman'dan 'Güzel Kızları Takip Ediyorum' Paylaşımı!

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Her Açıklaması Bir Öncekini Aratan Teoman'dan 'Güzel Kızları Takip Ediyorum' Paylaşımı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
21.11.2024 - 15:04

Rock müziğin efsane isimlerinden biri olan Teoman, son dönemlerde kariyerinden daha çok yaptığı enteresan açıklamalar ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Ünlü şarkıcının her bir açıklaması bir öncekini aratırken anlam vermek de git gide daha zor hale geliyor. Teoman, geçtiğimiz saatlerde yine o açıklamalarından biri ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcının takip ettiği güzel kızlar ile ilgili itirafı sosyal medyada gündem oldu.

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Türk rock müziğinin efsanelerinden bir tanesi olan Teoman, yıllardır herkesin diline pelesenk olan şarkılarının yanı sıra havalı ve umursamaz tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

Türk rock müziğinin efsanelerinden bir tanesi olan Teoman, yıllardır herkesin diline pelesenk olan şarkılarının yanı sıra havalı ve umursamaz tavırlarıyla da dikkat çekiyor.

Ünlü şarkıcı son dönemlerde kariyerinden daha çok beyin yakan ve her biri bir öncekini aratan enteresan açıklamaları ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Ünlü şarkıcı son dönemlerde kariyerinden daha çok beyin yakan ve her biri bir öncekini aratan enteresan açıklamaları ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki.

Bugün de yine o günlerden biri! Çünkü Teoman'ın geçtiğimiz saatlerde takip ettiği güzel kızlar ile ilgili itirafı sosyal medyada çok konuşulacağa benziyor!

Bugün de yine o günlerden biri! Çünkü Teoman'ın geçtiğimiz saatlerde takip ettiği güzel kızlar ile ilgili itirafı sosyal medyada çok konuşulacağa benziyor!

Teoman, "Instagram'da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum bazen. Ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok." açıklamasında bulundu. Gelin bu açıklamaya kim ne dedi birlikte bakalım!

Teoman, "Instagram'da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum bazen. Ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok." açıklamasında bulundu. Gelin bu açıklamaya kim ne dedi birlikte bakalım!

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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