Her Açıklaması Bir Öncekini Aratan Teoman'dan 'Güzel Kızları Takip Ediyorum' Paylaşımı!

Rock müziğin efsane isimlerinden biri olan Teoman, son dönemlerde kariyerinden daha çok yaptığı enteresan açıklamalar ile gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Ünlü şarkıcının her bir açıklaması bir öncekini aratırken anlam vermek de git gide daha zor hale geliyor. Teoman, geçtiğimiz saatlerde yine o açıklamalarından biri ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcının takip ettiği güzel kızlar ile ilgili itirafı sosyal medyada gündem oldu.