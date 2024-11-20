'Alaturka' Şarkısını Sertab Erener'e Verdiğine Pişman Olan Sezen Aksu'nun Şarkıyı Geri Almak İçin Yaptıkları

Yılların efsane şarkıcısı Minik Serçe yani Sezen Aksu, hem kibarlığı hem asaleti hem samimi tavırları ile magazin gündeminin en çok sevilen isimlerinden bir tanesi. Şimdilerde köşesine çekilen ünlü sanatçı, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar ile gündemimize geliyor. Ama biz bugün eskilere gideceğiz! Yıllar önce bir programa katılan Sezen Aksu'nun Alaturka şarkısını önce Sertab Erener'e verdiği daha sonra da geri almak için yaptıklarına gelin birlikte bakalım!