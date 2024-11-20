'Alaturka' Şarkısını Sertab Erener'e Verdiğine Pişman Olan Sezen Aksu'nun Şarkıyı Geri Almak İçin Yaptıkları
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'Alaturka' Şarkısını Sertab Erener'e Verdiğine Pişman Olan Sezen Aksu'nun Şarkıyı Geri Almak İçin Yaptıkları
Yılların efsane şarkıcısı Minik Serçe yani Sezen Aksu, hem kibarlığı hem asaleti hem samimi tavırları ile magazin gündeminin en çok sevilen isimlerinden bir tanesi. Şimdilerde köşesine çekilen ünlü sanatçı, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar ile gündemimize geliyor. Ama biz bugün eskilere gideceğiz! Yıllar önce bir programa katılan Sezen Aksu'nun Alaturka şarkısını önce Sertab Erener'e verdiği daha sonra da geri almak için yaptıklarına gelin birlikte bakalım!
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Unutulmaz şarkıların efsane ismi, yıllara meydan okuyan Sezen Aksu'yu tanımayan yoktur. Minik serçe lakaplı ünlü şarkıcı 7'den 70'e herkesin mutlaka bir kere olsa dinlediği müzik sektörünün en sevilen isimlerinden bir tanesi.
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Şimdilerde köşesine çekilen Sezen Aksu, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaşımlar ile gündemimize geliyor biliyorsunuz ki.
Ama biz bugün eskiye gideceğiz! Sezen Aksu'nun Alaturka şarkısını mutlaka dinlemişsinizdir diye düşünüyoruz. Peki Sezen Aksu'nun o şarkıyı binbir zorluklarla elde ettiğini biliyor muydunuz?
Yıllar önce bir programa konuk olarak katılan Sezen Aksu, şarkıyı elde etme hikayesini detay detay anlatmış! Önce Alaturka'nın Sertab Erener'e çok uygun olduğunu düşünen Aksu, şarkıyı Erener'e verdikten sonra pişman olmuş ve kendi okumak istemiş.
Mustafa Sandal'ın desteğiyle Sertab Erener'i şarkıdan bir şekilde vazgeçiren Sezen Aksu, bu kez de başka bir engel ile karşılaşınca yine zekasını kullanarak bir şekilde şarkının sahibi olmayı başardı!
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Gelin o anları bir de Sezen Aksu'nun ağzından dinleyelim 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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