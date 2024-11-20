Güzelliğini Kimden Aldığı Ortaya Çıktı: Miss Turkey Universe Güzeli Ayliz Duman'ın Annesini Görenler İnanamadı

Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden isim bu yıl Ayliz Duman olmuştu. Duman, 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye girememiş, yarışmanın birincisi ise Victoria Kjær Theilvigo olmuştu. Dün 2 yılda 30 kilo verdiğini söylediği açıklamalar ile gündeme gelen ünlü güzel bu kez de annesiyle paylaştığı pozuyla gündeme geldi. Ünlü güzelin annesini görenler 'Ayliz Duman'ın güzelliğini kimden aldığı belli oldu' diye düşündü!