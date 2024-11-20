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Güzelliğini Kimden Aldığı Ortaya Çıktı: Miss Turkey Universe Güzeli Ayliz Duman'ın Annesini Görenler İnanamadı

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Güzelliğini Kimden Aldığı Ortaya Çıktı: Miss Turkey Universe Güzeli Ayliz Duman'ın Annesini Görenler İnanamadı

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
20.11.2024 - 15:50

Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil eden isim bu yıl Ayliz Duman olmuştu. Duman, 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda dereceye girememiş, yarışmanın birincisi ise Victoria Kjær Theilvigo olmuştu. Dün 2 yılda 30 kilo verdiğini söylediği açıklamalar ile gündeme gelen ünlü güzel bu kez de annesiyle paylaştığı pozuyla gündeme geldi. Ünlü güzelin annesini görenler 'Ayliz Duman'ın güzelliğini kimden aldığı belli oldu' diye düşündü!

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Bu yıl 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenmiş ve 126 farklı ülkenin katıldığı yarışmada ülkemizi Ayliz Duman temsil etmişti.

Bu yıl 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenmiş ve 126 farklı ülkenin katıldığı yarışmada ülkemizi Ayliz Duman temsil etmişti.

Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının birincisi Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo olurken ülkemizi temsil eden Ayliz Duman dereceye girememişti.

Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının birincisi Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo olurken ülkemizi temsil eden Ayliz Duman dereceye girememişti.

Yarışmanın ardından "Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim." açıklamalarında bulunan Ayliz Duman, geçtiğimiz günlerde 2 yılda 30 kilo verdiğini söylediği açıklamalar ile çok konuşulmuştu.

Yarışmanın ardından "Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim." açıklamalarında bulunan Ayliz Duman, geçtiğimiz günlerde 2 yılda 30 kilo verdiğini söylediği açıklamalar ile çok konuşulmuştu.

Kilo vermek için sağlıklı beslendiğini ve spor yaptığını söyleyen Duman'ın yıllar önceki hali çok konuşulmuş, azmi ise övgü yağmuruna tutulmuştu.

Kilo vermek için sağlıklı beslendiğini ve spor yaptığını söyleyen Duman'ın yıllar önceki hali çok konuşulmuş, azmi ise övgü yağmuruna tutulmuştu.

Ünlü güzel bu kez de annesiyle olan pozuyla gündeme geldi. Duman'ın annesi Hande Duman'ı görenler gözlerine inanamazken Ayliz Duman'ın güzelliğini kimden aldığı da belli oldu!

Ünlü güzel bu kez de annesiyle olan pozuyla gündeme geldi. Duman'ın annesi Hande Duman'ı görenler gözlerine inanamazken Ayliz Duman'ın güzelliğini kimden aldığı da belli oldu!
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İşte Ayliz Duman'ın annesi Hande Duman 👇🏻

İşte Ayliz Duman'ın annesi Hande Duman 👇🏻

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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