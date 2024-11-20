Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Oyuncu Meli Bendeli'den Şaşırtan Sitem: "Keşke Her Şey Bu Kadar Zor Olmasaydı"

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu. Yeni tarzı ve görünümü ile herkesi şaşırtan ünlü isim sektörden de uzaklaşmış ve açıklamaları ile gündeme gelmeye devam etmişti. Ünlü oyuncu bu kez sitem dolu açıklamalarda bulunarak cinsiyet geçiş ameliyatı olduğu için hayatında her şeyin daha zor olduğunu açıkladı. Gelin ünlü oyuncunun açıklamalarına birlikte bakalım.