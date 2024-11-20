Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Oyuncu Meli Bendeli'den Şaşırtan Sitem: "Keşke Her Şey Bu Kadar Zor Olmasaydı"
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Cinsiyet Geçiş Ameliyatı Olan Oyuncu Meli Bendeli'den Şaşırtan Sitem: "Keşke Her Şey Bu Kadar Zor Olmasaydı"
Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz geçtiğimiz yıllarda cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu. Yeni tarzı ve görünümü ile herkesi şaşırtan ünlü isim sektörden de uzaklaşmış ve açıklamaları ile gündeme gelmeye devam etmişti. Ünlü oyuncu bu kez sitem dolu açıklamalarda bulunarak cinsiyet geçiş ameliyatı olduğu için hayatında her şeyin daha zor olduğunu açıkladı. Gelin ünlü oyuncunun açıklamalarına birlikte bakalım.
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Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet geçiş ameliyatı olmuş ve yeni görünümü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu ismini de Meli Bendeli olarak değiştirmişti.
Cinsiyet geçiş ameliyatı olduktan sonra sektörden uzaklaşan Bendeli, katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelmişti.
"Keşke kadın olmak istediğim için mesleğim elimden alınmasaydı" diyen ünlü isim bu kez de sitem dolu açıklamalarda bulundu!
Bendeli, mesleği elinden alındığı için seks işçiliği yapmak zorunda kaldığını ve bu nedenle de annesinin kendisine küstüğünü belirterek "Keşke her şey bu kadar zor olmasaydı" açıklamalarında bulundu.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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