Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi Temsil Eden Ayliz Duman'ın Yıllar Önceki Hali Şaşırttı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Miss Universe Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi Temsil Eden Ayliz Duman'ın Yıllar Önceki Hali Şaşırttı!
2024 yılında 'Miss Turkey Universe' tacını takan Ayliz Duman'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Aylin Duman, Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi temsil etmiş ancak dereceye girememişti. 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nın birincisi ise Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın programına katılan Duman, 2 yıl önce 30 kilo verdiğini ve eskiden 90 kilo olduğunu açıkladı. Ünlü güzelin eski hali şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yıl 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenmiş ve 126 farklı ülkenin katıldığı yarışmada ülkemizi Ayliz Duman temsil etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yıl, 73'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının birincisi Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo olmuş, ülkemizi temsil eden Ayliz Duman ise dereceye girememişti.
Dereceye giremeyen Ayliz Duman, yarışmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ülkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum" açıklamalarında bulunmuştu 👇🏻
Geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın programına konuk olan Ayliz Duman, yarışmaya dair anılarını anlatarak özel hayatına dair de samimi itiraflarda bulundu.
Danimarka güzeline selam verdiğini ancak cevap alamadığını söyleyen Ayliz Duman aynı zamanda "Ergenlikte 90 kiloydum. Azmettim, 2 yılda 30 kilo verdim" açıklamalarında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü güzel kilo vermek için sağlıklı beslendiğini ve spor yaptığını da söyledi.
İşte Ayliz Duman'ın yıllar önceki hali 👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın