İzmir Belediyesi'nden Konser İçin 5 Milyon TL Aldığı İddiası Çok Konuşulan Şevval Sam'dan Açıklama!
İzmir Belediyesi'nden Konser İçin 5 Milyon TL Aldığı İddiası Çok Konuşulan Şevval Sam'dan Açıklama!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/b...
Şarkıları ve konserleriyle sık sık gündeme gelen Şevval Sam, son dönemlerde yaptığı açıklamalar ile çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Geçtiğimiz aylarda kadın cinayetleri sorusunu cevaplamayı reddeden ünlü şarkıcı büyük tepki çekmişti. Daha sonra ise ünlü ismin İzmir Konak Belediyesi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 5 milyon TL ödeme alacağı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcının alacağı ücret sosyal medyada kısa sürede gündem olurken eleştirilerin de odak noktası olmuştu. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Şam'dan konu hakkında yeni açıklama geldi.
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Hatırlarsanız Şevval Sam'ın İzmir Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında planladığı konserden 5 milyon 300 bin TL alacağı iddia edilmişti.
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Konser için ayrılan bütçenin belgesi olduğu iddia edilen görsel de sosyal medyaya düşmüş, alacağı ücret nedeniyle tepki çeken Şevval Sam iyiden iyiye eleştirilerin odağı olmuştu.
Tepkiler ve eleştiriler sonucunda Şevval Sam, ajansı ile ortak bir gönderi yayınlayarak sosyal medyada dolaşan belgenin standart teklif belgesi olduğu ve söz konusu rakamın da total organizasyon bütçesi olduğunu açıklamıştı.
İşte Şam'ın açıklaması 👇🏻
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre geçtiğimiz saatlerde KKTC dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Şam, konuya dair yeni bir açıklamada bulundu.
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5 Milyon TL alacağı iddia edilen Şevval Sam, "Bahsedilen rakamlar kesinlikle doğru değil. Piyasa araştırması yapılırsa kimin ne kadar aldığı çok net görülür. Ayrıca serbest piyasada herkes istediği rakamı alabilir. Ancak bizim bu rakamlarla uzaktan yakından alakamız yok. Bahsi geçen rakamlar, tüm organizasyonun toplam maliyetidir ve benimle bir ilgisi yok" açıklamalarında bulundu.
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