İzmir Belediyesi'nden Konser İçin 5 Milyon TL Aldığı İddiası Çok Konuşulan Şevval Sam'dan Açıklama!

Şarkıları ve konserleriyle sık sık gündeme gelen Şevval Sam, son dönemlerde yaptığı açıklamalar ile çok konuşulmuştu hatırlarsanız. Geçtiğimiz aylarda kadın cinayetleri sorusunu cevaplamayı reddeden ünlü şarkıcı büyük tepki çekmişti. Daha sonra ise ünlü ismin İzmir Konak Belediyesi'nden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 5 milyon TL ödeme alacağı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcının alacağı ücret sosyal medyada kısa sürede gündem olurken eleştirilerin de odak noktası olmuştu. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Şam'dan konu hakkında yeni açıklama geldi.