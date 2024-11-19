Temizlik İşçilerinin Ücretini Ödememiş: Icardi'yi Terk Edip Arjantine Dönen Wanda Nara Türkiye'de İcralık Oldu
Temizlik İşçilerinin Ücretini Ödememiş: Icardi'yi Terk Edip Arjantine Dönen Wanda Nara Türkiye'de İcralık Oldu
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/wanda-...
Magazin gündeminin en kaoslu ilişkilerinden birini yaşayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara, her geçen gün yeni bir gelişme ile gündeme geliyor. Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisinden sonra ikilinin arasında ipler iyice kopmuştu hatırlarsanız. Geçtiğimiz saatlerde ise Icardi'ye boşanma davası açtığı konuşulan Nara'nın en az 38.5 milyon euro nafaka istediği iddia edilmişti. Gazeteduvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre Wanda Nara bu kez de Türkiye'de icralık olduğu iddiası ile gündeme geldi.
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Wanda Nara ve Icardi çifti hayatımıza girdiği günden itibaren en çok konuşulan çiftlerden biri olmuş, ikili arasında yaşanan her detay ağzımı açık bırakmıştı hatırlarsanız.
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Bir dönem araları bozulan ikili ilişkilerini yeniden toparlasa da Wanda Nara'nın ünlü rapçi L-Gante ile olan ilişkisini ilan etmesi ipleri tamamen koparmış ve ikili boşanma yolunda adım atmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde de Icardi'den boşanmak isteyen Wanda Nara'nın Icardi'den en az 38.5 milyon euro nafaka istediği iddia edilmişti.
Biz "Bu gözler daha neler görecek?" diye düşünürken bu kez de Wanda Nara hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteduvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre Wanda Nara, İstanbul'da yaşadığı sırada oturduğu evin düzenli temizliğini yapan firmanın ücretini ödemedi.
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Şirketin 800 TL'lik ücretini ödemeden Türkiye'den ayrılan Wanda Nara'ya ulaşamayan temizlik şirketi mahkemeye başvurarak ünlü isim hakkında icra takibi başlattı.
Firmanın Wanda Nara'dan 800 TL'lik alacağının işlenen faiz de göz önünde bulundurularak toplam 938 TL olduğu belirtildi.
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