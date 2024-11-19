Temizlik İşçilerinin Ücretini Ödememiş: Icardi'yi Terk Edip Arjantine Dönen Wanda Nara Türkiye'de İcralık Oldu

Magazin gündeminin en kaoslu ilişkilerinden birini yaşayan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Wanda Nara, her geçen gün yeni bir gelişme ile gündeme geliyor. Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisinden sonra ikilinin arasında ipler iyice kopmuştu hatırlarsanız. Geçtiğimiz saatlerde ise Icardi'ye boşanma davası açtığı konuşulan Nara'nın en az 38.5 milyon euro nafaka istediği iddia edilmişti. Gazeteduvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre Wanda Nara bu kez de Türkiye'de icralık olduğu iddiası ile gündeme geldi.