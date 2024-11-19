Efektler Kullanılmaya Başlandı: Hande Erçel'in Instagram Efektine Göre Hakan Sabancı Nasıl Bir Sevgili?
Efektler Kullanılmaya Başlandı: Hande Erçel'in Instagram Efektine Göre Hakan Sabancı Nasıl Bir Sevgili?
İlişkilerinin 2 ay bile sürmeyeceğine inanılan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, yaklaşık 3 yıldır dolu dizgin bir aşk yaşıyor biliyorsunuz ki. Birlikte ülke ülke dolaşan, gezmelere doyamayan ünlü çiftimiz çoğu zaman resmi pozları ile gündeme geldi. Ünlü çiftimiz çok gezdi, çok eğlendi ama sosyal medyaya bu anları pek yansıtmadılar desek yeri. Geçtiğimiz saatlerde ise Erçel ve Sabancı çiftinden beklenmeyen bir hamle geldi. Hande Erçel Instagram hesabından Hakan Sabancı'ya 'Sen Nasıl Bir Sevgilisin?' efektini uyguladığı anları paylaştı.
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Bu yılın en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti yaklaşık 3 yıldır doludizgin bir aşk yaşıyor biliyorsunuz ki.
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İlişkilerinin çok uzun sürmeyeceği iddia edilen ünlü çift, evlilik yolunda ilerlerken ülke ülke dolaşıyor, gezmelere de doyamıyor biliyorsunuz ki.
Onları yan yana sık sık görsek de ikilinin paylaşımları genelde ya katıldığı davetlerden ya da ödül törenlerinden oluyor.
İkilinin birlikte eğlendikleri anlar da oluyor elbet ama biz bunları çok nadiren görebiliyoruz. Ancak çiftimizden geçtiğimiz saatlerde beklenmeyen bir hamle geldi!
Hande Erçel Instagram hesabından Hakan Sabancı'ya "Sen Nasıl Bir Sevgilisin?" efektini uyguladığı anları paylaştı. Efekte göre Hakan Sabancı 'romantik' biri çıktı!
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Efekt sonucunun romantik çıktığını gören Hakan Sabancı'nın son mimiği ise 'zaten biliyorduk' der gibiydi!
İşte o anlar 👇🏻
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