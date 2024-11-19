Efektler Kullanılmaya Başlandı: Hande Erçel'in Instagram Efektine Göre Hakan Sabancı Nasıl Bir Sevgili?

İlişkilerinin 2 ay bile sürmeyeceğine inanılan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, yaklaşık 3 yıldır dolu dizgin bir aşk yaşıyor biliyorsunuz ki. Birlikte ülke ülke dolaşan, gezmelere doyamayan ünlü çiftimiz çoğu zaman resmi pozları ile gündeme geldi. Ünlü çiftimiz çok gezdi, çok eğlendi ama sosyal medyaya bu anları pek yansıtmadılar desek yeri. Geçtiğimiz saatlerde ise Erçel ve Sabancı çiftinden beklenmeyen bir hamle geldi. Hande Erçel Instagram hesabından Hakan Sabancı'ya 'Sen Nasıl Bir Sevgilisin?' efektini uyguladığı anları paylaştı.