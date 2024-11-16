Eser Yenenler Cevap Bile Veremedi: Özgü Namal'ın Hazırcevabıyla Lafı Gediğine Koyduğu Anları Hatırlayalım!

2009 yılında başlayan Yetenek Sizsiniz Türkiye 9 sezon boyunca devam etmiş ve birçok yeteneği izleyici ile tanıştırmıştı. Kimi zaman yarışmacılar çok güldürmüş kimi zaman da jüri üyelerinin diyalogları izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Yetenek Sizsiniz Türkiye jürisine renk katan isimlerden biri de Özgü Namal olmuştu hatırlarsanız. Namal'ın Eser Yenenler ile olan diyalogu ve ünlü ismin hazırcevabı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gelin, hatırlayalım!