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Eser Yenenler Cevap Bile Veremedi: Özgü Namal'ın Hazırcevabıyla Lafı Gediğine Koyduğu Anları Hatırlayalım!

Eser Yenenler Cevap Bile Veremedi: Özgü Namal'ın Hazırcevabıyla Lafı Gediğine Koyduğu Anları Hatırlayalım!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
16.11.2024 - 22:41

2009 yılında başlayan Yetenek Sizsiniz Türkiye 9 sezon boyunca devam etmiş ve birçok yeteneği izleyici ile tanıştırmıştı. Kimi zaman yarışmacılar çok güldürmüş kimi zaman da jüri üyelerinin diyalogları izleyenleri kahkahaya boğmuştu. Yetenek Sizsiniz Türkiye jürisine renk katan isimlerden biri de Özgü Namal olmuştu hatırlarsanız. Namal'ın Eser Yenenler ile olan diyalogu ve ünlü ismin hazırcevabı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Gelin, hatırlayalım!

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Yayın hayatına 2009 yılında başlayan Yetenek Sizsiniz Türkiye 9 sezon boyunca devam etmiş ve birçok yeteneğin seyirci ile tanışmasına sebep olmuştu hatırlarsanız.

Yayın hayatına 2009 yılında başlayan Yetenek Sizsiniz Türkiye 9 sezon boyunca devam etmiş ve birçok yeteneğin seyirci ile tanışmasına sebep olmuştu hatırlarsanız.

Programın jüri koltuğuna birçok isim oturmuş, Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye renk katan isimlerden bir tanesi de Özgü Namal olmuştu.

Programın jüri koltuğuna birçok isim oturmuş, Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye renk katan isimlerden bir tanesi de Özgü Namal olmuştu.

Ünlü oyuncu kimi zaman çok güldürmüş kimi zaman da hazırcevapları ile hem jüri üyelerini hem yarışmacıları şaşırtmıştı.

Ünlü oyuncu kimi zaman çok güldürmüş kimi zaman da hazırcevapları ile hem jüri üyelerini hem yarışmacıları şaşırtmıştı.

Özgü Namal'ın yıllar önce Eser Yenenler ile girdiği diyalog ve hazırcevabıyla lafı gediğine koyduğu anlar yeniden gündem oldu.

Özgü Namal'ın yıllar önce Eser Yenenler ile girdiği diyalog ve hazırcevabıyla lafı gediğine koyduğu anlar yeniden gündem oldu.

Özgü Namal ile beyin büyüklüğü ile ilgili bir diyaloga giren Eser Yenenler, Namal'a cevap bile veremedi!

Özgü Namal ile beyin büyüklüğü ile ilgili bir diyaloga giren Eser Yenenler, Namal'a cevap bile veremedi!
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