Hakarete Uğradığını Söyleyen Sosyal Medya Kullanıcısı Murat Övüç'e 3 Kuruşluk Tazminat Davası Açtı!
Hakarete Uğradığını Söyleyen Sosyal Medya Kullanıcısı Murat Övüç'e 3 Kuruşluk Tazminat Davası Açtı!
Abartılı kostümleri ve sivri dili ile sık sık gündeme gelen Murat Övüç, magazin gündeminin gözde isimlerinden bir tanesi. Ünlü isim bu kez bir sosyal medya kullanıcısının şikayeti ile gündeme geldi. İstanbul'da bir eğlence mekanı işletmecisi V.A. Övüç'e Instagram üzerinden bir eleştiride bulundu. Övüç ise sosyal medya kullanıcısına 'Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım' cevabını verdi. Sosyal medya kullanıcısı Murat Övüç'ün kullandığı 'Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı' kelimeleri için 3 kuruşluk tazminat davası açtı.
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Abartılı kombinleri ve sivri dili ile meşhur Murat Övüç'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim, hem açıklamaları hem paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Ancak Övüç'ün bugünkü gündemi bambaşka! Instagram üzerinden Övüç'ü eleştiren bir paylaşım yapan eğlence mekanı işletmecisi V.A. Övüç'ün kendisine hakaret ettiğini söyleyerek ünlü isme dava açtı.
Sosyal medya kullanıcısı paylaşımına Murat Övüç'ün, "Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım" cevabını verdiğini ve Övüç'ün kendisine "Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı" şeklinde hakaret ettiğini iddia etti.
V.A., İzmir Barosu avukatlarından Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu ve ilk duruşma İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.
Murat Övüç mahkemedeki savunmasında yazışma örneklerinin montaj olduğunu söyleyerek, "Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum, iddianamede belirtilen yazışmayı ben yapmadım, bu sözler bana ait değil" açıklamalarında bulundu.
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Murat Övüç, mahkeme tarafından hakaret ve tehdit suçundan adli para cezasına çarptırılırken Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, Övüç hakkında 3 kuruşluk manevi tazminat davası açacağını belirtti. İşte Avukat Çetinkaya'nın açıklamaları 👇🏻
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