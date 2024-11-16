onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hakarete Uğradığını Söyleyen Sosyal Medya Kullanıcısı Murat Övüç'e 3 Kuruşluk Tazminat Davası Açtı!

Hakarete Uğradığını Söyleyen Sosyal Medya Kullanıcısı Murat Övüç'e 3 Kuruşluk Tazminat Davası Açtı!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
16.11.2024 - 20:46

Abartılı kostümleri ve sivri dili ile sık sık gündeme gelen Murat Övüç, magazin gündeminin gözde isimlerinden bir tanesi. Ünlü isim bu kez bir sosyal medya kullanıcısının şikayeti ile gündeme geldi. İstanbul'da bir eğlence mekanı işletmecisi V.A. Övüç'e Instagram üzerinden bir eleştiride bulundu. Övüç ise sosyal medya kullanıcısına 'Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım' cevabını verdi. Sosyal medya kullanıcısı Murat Övüç'ün kullandığı 'Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı' kelimeleri için 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Abartılı kombinleri ve sivri dili ile meşhur Murat Övüç'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim, hem açıklamaları hem paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Abartılı kombinleri ve sivri dili ile meşhur Murat Övüç'ü mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü isim, hem açıklamaları hem paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Ancak Övüç'ün bugünkü gündemi bambaşka! Instagram üzerinden Övüç'ü eleştiren bir paylaşım yapan eğlence mekanı işletmecisi V.A. Övüç'ün kendisine hakaret ettiğini söyleyerek ünlü isme dava açtı.

Ancak Övüç'ün bugünkü gündemi bambaşka! Instagram üzerinden Övüç'ü eleştiren bir paylaşım yapan eğlence mekanı işletmecisi V.A. Övüç'ün kendisine hakaret ettiğini söyleyerek ünlü isme dava açtı.

Sosyal medya kullanıcısı paylaşımına Murat Övüç'ün, "Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım" cevabını verdiğini ve Övüç'ün kendisine "Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı" şeklinde hakaret ettiğini iddia etti.

Sosyal medya kullanıcısı paylaşımına Murat Övüç'ün, "Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım" cevabını verdiğini ve Övüç'ün kendisine "Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı" şeklinde hakaret ettiğini iddia etti.

V.A., İzmir Barosu avukatlarından Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu ve ilk duruşma İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

V.A., İzmir Barosu avukatlarından Alperen Cihan Çetinkaya aracılığıyla suç duyurusunda bulundu ve ilk duruşma İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Murat Övüç mahkemedeki savunmasında yazışma örneklerinin montaj olduğunu söyleyerek, "Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum, iddianamede belirtilen yazışmayı ben yapmadım, bu sözler bana ait değil" açıklamalarında bulundu.

Murat Övüç mahkemedeki savunmasında yazışma örneklerinin montaj olduğunu söyleyerek, "Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum, iddianamede belirtilen yazışmayı ben yapmadım, bu sözler bana ait değil" açıklamalarında bulundu.

Davacı V.A. ise telefonundaki yazışmaları mahkeme başkanına sundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Murat Övüç, mahkeme tarafından hakaret ve tehdit suçundan adli para cezasına çarptırılırken Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, Övüç hakkında 3 kuruşluk manevi tazminat davası açacağını belirtti. İşte Avukat Çetinkaya'nın açıklamaları 👇🏻

Murat Övüç, mahkeme tarafından hakaret ve tehdit suçundan adli para cezasına çarptırılırken Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, Övüç hakkında 3 kuruşluk manevi tazminat davası açacağını belirtti. İşte Avukat Çetinkaya'nın açıklamaları 👇🏻

'Müvekkilim İstanbul'da bir işletmeci ve simaen de Murat Övüç isimli kişiyle tanışıyorlar. Murat Övüç'ün paylaşımlarından dolayı bunun toplumsal ahlaka uygun olmadığını düşünerek bir paylaşım gerçekleştiriyor. Bunun üzerine de Murat Övüç, Instagram üzerinden kendisine 'Hadsiz domez, aç köpek' şeklinde hakaret ve tehdide varan söylemlerde bulunuyor. Bunun üzerine de biz şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan sonra mahkeme aşamasında Murat Övüç bu yazıların montaj olduğunu iddia etti. Ancak tabii ki bizim elimizde olan dijital materyalleri sunarak bu durumun doğru olduğunu kanıtladık. Burada tabii en önemli ayrıntılardan bir tanesi 'domez' kelimesinin aslında bir mahkeme kararına konu olması ve hakaret içerikli sayılması anlamında bir ilk olduğunu ve hakaret literatürüne girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ben de bu kelimeyi araştırdım ve kelimenin LGBT bireylerinin kendi aralarında ağır hakaret şeklinde kullandığı bir kelime olduğunu öğrendik. Nitekim mahkeme de sanırım bu görüşteydi ve buna yönelik bir ceza verdi. Bu cezayı verdikten sonra da biz şahsa karşı 3 kuruşluk bir manevi tazminat davası açtık. Çünkü buradaki asıl amacımız kazanç değil. Instagram üzerinden özellikle ismini ve konumunu kullanarak, rahatlıkla bir insana hakaret etmek veya tehdit etmenin o kadar da ucuz olmadığını göstermek için 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtık'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın