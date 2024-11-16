YouTuber'ı Eleştirdi: Dünyayı Sarsan Mike Tyson - Jake Paul Karşılaşmasına Avatar Atakan Yorumu!

En büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak bilinen Mike Tyson ve ünlü YouTuber Jake Paul karşılaşması bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Tüm dünyanın merakla takip ettiği karşılaşmanın galibi ise Jake Paul oldu. Ünlü isimlerin karşılaşmadan aldıkları ücret sosyal medyada gündem olurken ünlü ikilinin mücadelesine bir yorum da Survivor yarışmasından tanıdığımız Avatar lakaplı Atakan Arslan'dan geldi!