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YouTuber'ı Eleştirdi: Dünyayı Sarsan Mike Tyson - Jake Paul Karşılaşmasına Avatar Atakan Yorumu!

YouTuber'ı Eleştirdi: Dünyayı Sarsan Mike Tyson - Jake Paul Karşılaşmasına Avatar Atakan Yorumu!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
16.11.2024 - 19:22

En büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak bilinen Mike Tyson ve ünlü YouTuber Jake Paul karşılaşması bugün sabah saatlerinde gerçekleşti. Tüm dünyanın merakla takip ettiği karşılaşmanın galibi ise Jake Paul oldu. Ünlü isimlerin karşılaşmadan aldıkları ücret sosyal medyada gündem olurken ünlü ikilinin mücadelesine bir yorum da Survivor yarışmasından tanıdığımız Avatar lakaplı Atakan Arslan'dan geldi!

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16 Haziran Cumartesi günü Mike Tyson ve Jake Paul arasında düzenlenen karşılaşma tüm dünya tarafından merakla takip edildi.

16 Haziran Cumartesi günü Mike Tyson ve Jake Paul arasında düzenlenen karşılaşma tüm dünya tarafından merakla takip edildi.

En büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak bilinen Mike Tyson ve ünlü YouTuber Jake Paul karşılaşmasında 8 raunt süren mücadeleyi kazanan isim ise Jake Paul oldu.

En büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak bilinen Mike Tyson ve ünlü YouTuber Jake Paul karşılaşmasında 8 raunt süren mücadeleyi kazanan isim ise Jake Paul oldu.

Birçok ünlü isim mücadeleyi takip ederken Mike Tyson'ın yenilgisine yorum yapmayı da unutmadı! Tyson ve Paul karşılaşmasına yorum yapan ünlü isimlerden biri de Survivor yarışması ile tanınan Avatar Atakan oldu.

Birçok ünlü isim mücadeleyi takip ederken Mike Tyson'ın yenilgisine yorum yapmayı da unutmadı! Tyson ve Paul karşılaşmasına yorum yapan ünlü isimlerden biri de Survivor yarışması ile tanınan Avatar Atakan oldu.

Muay Thai Dünya Şampiyonu olan Çağan Atakan Arslan Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Jake Paul'u eleştirerek "Maçı şimdi izledim. Jake Paul'a uyuz olan bir tek ben miyim?" açıklamalarında bulundu.

Muay Thai Dünya Şampiyonu olan Çağan Atakan Arslan Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Jake Paul'u eleştirerek "Maçı şimdi izledim. Jake Paul'a uyuz olan bir tek ben miyim?" açıklamalarında bulundu.

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