Bostancı Konserinde Performansıyla Yine Döktüren Nil Karaibrahimgil'in Sahne Kostümü Dillere Fena Düştü!
Bostancı Konserinde Performansıyla Yine Döktüren Nil Karaibrahimgil'in Sahne Kostümü Dillere Fena Düştü!
İlk bestesini 12 yaşında yapan ve 2000'li yıllardan itibaren en sevilen şarkıcılardan biri olan Nil Karaibrahimgil, şimdilerde konserlerine tam gaz devam ediyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde de Bostancı konseri ile yine sevenleriyle buluştu. Sahne kostümleri ile sık sık gündeme gelen Karaibrahimgil, Bostancı konserinde de yine tarzıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sahne kostümü dillere fena düştü.
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2000'li yıllarda hayatımıza giren ve hepimizin diline dolanan 'Kek' şarkısı, herkesin hayatında en bir kere de olsa bağıra çağıra söylediği 'Ben Aptal mıyım?' şarkısı ve daha niceleri ile bilinen Nil Karaibrahimgil'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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İlk bestesini 12 yaşında yapan ünlü şarkıcı, babasının da müzisyen olması sayesinde müzik sektörüne erken yaşlarda atılmış, o günden itibaren de hem doğallığı hem güzelliği hem başarısı ile magazin gündeminin gözde isimlerinden biri olmuştu.
Şimdilerde konserlerine hız kesmeden devam eden Karaibrahimgil, geçtiğimiz günlerde Bostancı konseri ile yeniden sevenleriyle buluştu.
Neredeyse her konserinde ilginç tarzı ile dikkat çekmeyi başaran ünlü şarkıcı son konserinde tercih ettiği kostümü ile yine gündeme geldi!
Nil Karaibrahimgil'in sahne kostümü birçok benzetmeye konu oldu, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten ise kurtulamadı! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım.
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Sarımsak, duş lifi, pasta süsü, ilkokullarda duvara zımbalanan kapı süsü, benzemedigi tek şey KIYAFET . Yani bu unlülerin saçma sapan giyindigi sahne kostüml... Devamını Gör
Koluna taktığını, 1. sınıfta 23 Nisan'da camıma yapıştırırdım🤣
sahnede böyle absürt giyinmeleri hoşuma gidiyor. Bir karakter sergiliyor. Yani bikiniyle çıkması daha mı orijinal...
Bu ne şimdi böyle?! Yılların şarkıcısı olmana rağmen hala ergen gibi dikkat çekme kaygısı. Yaşından utan bari 😂