Bostancı Konserinde Performansıyla Yine Döktüren Nil Karaibrahimgil'in Sahne Kostümü Dillere Fena Düştü!

İlk bestesini 12 yaşında yapan ve 2000'li yıllardan itibaren en sevilen şarkıcılardan biri olan Nil Karaibrahimgil, şimdilerde konserlerine tam gaz devam ediyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde de Bostancı konseri ile yine sevenleriyle buluştu. Sahne kostümleri ile sık sık gündeme gelen Karaibrahimgil, Bostancı konserinde de yine tarzıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sahne kostümü dillere fena düştü.